Rettungshubschrauber! Dramatische Szenen auf der Tribüne - Vater eines Spielers in akuter Lebensgefahr!

Am heutigen Samstagnachmittag ereignete sich vor den Augen der Fußballfans ein dramatischer Vorfall, der das geplante Spiel in der 9. Runde der Unterliga Ost zwischen dem FC St. Michael/Lav. und dem SV Dolomit Eberstein noch vor dem Anpfiff abrupt beendete. Auf der Tribüne brach der Vater eines Ebersteiner Spielers plötzlich zusammen - ein Ereignis, das schnellstmögliche medizinische Maßnahmen erforderte.

Bange Momente heute in St. Michael.

Erwin Svensek, Obmann des FC St. Michael im Lavanttal, berichtete über die kritischen Momente: „Kurz bevor das Spiel beginnen sollte, erlitt der Vater eines unserer Gästespieler einen schweren Schlaganfall. Er fiel um und sofort war die Aufregung riesengroß. Glücklicherweise war eine Ärztin unter den Zuschauern, die sofort Erste Hilfe leistete.“



Der Notruf wurde umgehend abgesetzt und der Rettungshubschrauber landete innerhalb kurzer Zeit auf dem nahegelegenen Trainingsfeld (siehe Foto oben).

Nach 45 Minuten intensiver Reanimationsversuche auf dem Feld und in akuter Lebensgefahr schwebend, wurde der Vater ins Krankenhaus geflogen. In Anbetracht der Schwere der Situation und aus Respekt vor den Betroffenen beschlossen die Verantwortlichen beider Mannschaften gemeinsam mit dem Schiedsrichter, das Spiel nicht zu beginnen und stattdessen abzusagen. Der Mann schwebt leider weiterhin in akuter Lebensgefahr.

Wir wünschen dem betroffenen Vater eine schnelle und vollständige Genesung.

