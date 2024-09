Ex-ÖFB-Spieler Martin Hinteregger nach schwerer Verletzung per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Unterliga Ost

Details Samstag, 21. September 2024 22:43

Unglaublich! Am heutigen Samstagnachmittag war in der Kärntner Unterliga Ost zwei Mal der Rettungshubschrauber im Einsatz. Zuerst in St. Michael (Rettungshubschrauber! Dramatische Szenen auf der Tribüne - Vater eines Spielers in akuter Lebensgefahr!), dann in Sirnitz. Dort erlitt der ehemalige ÖFB-Spieler Martin Hinteregger eine schwere Verletzung und wurde daraufhin mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

In Sirnitz ereignete sich ein Vorfall beim Unterliga-Spiel von Martin Hintereggers Team gegen Ferlach. Ein tragisches Ereignis führte zur langen Unterbrechung des Spiels, wie die Kleine Zeitung meldet.

Während eines Fouls, das einen Elfmeter für Sirnitz nach sich zog, stürzte Hinteregger unglücklich auf seine Hand, die dabei unnatürlich verdreht wurde. Die Hand sei schräg weggestanden. Zunächst wurde er auf einer Trage vom Feld gebracht.

Für eine umfassende medizinische Versorgung wurde er jedoch ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen. Der Transport in die Landeshauptstadt erfolgte mittels Rettungshubschrauber. Derzeit sind keine weiteren Details zum Gesundheitszustand des beliebten Ex-Spielers bekannt.

