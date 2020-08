Spritzigeres Donau siegt in einer Hitzeschlacht bei Gurnitz

Details Sonntag, 02. August 2020 20:12

Zwischen ASKÖ mexlog Gurnitz und dem SV Donau Klagenfurt entwickelte sich im Laufe der Jahre eine Rivalität- geschuldet dem parallelen Aufstieg beider Clubs die es sich mittlerweile in der Unterliga Ost häuslich einrichteten. In den letzten beiden head-to-heads gab es jeweils klare Siege für eines der beiden Teams- dieser Trend setzte sich fort.

Unsicherer Beginn beider Teams- Donau-Führung vom Elferpunkt

Bestes Sommerfußballwetter, die ansehnliche Anlage in Gurnitz lud zu einem Fußballfest zweier alter Bekannter und die Gastgeber ehrten zunächst einmal Bomber Daniel Urschitz für 10-jährige Vereinstreue. Der langjährige Kapitän nahm vorerst auf der Bank hinter Trainer Andreas Pöck Platz, der zum bereits 14. Mal die Klingen mit seinem Gegenüber Wolfgang Thun-Hohenstein kreuzte.

Beide Trainer waren in den ersten 20 Minuten primär mit Aufmunterungen beschäftigt, weil so recht was lief nicht zusammen. Beide Teams versuchten wohl nach vorne zu spielen, letztendlich fand aber der letzte Pass keine Abnehmer, die Distanzschüsse blieben harmlos.

So sorgte ein von Gurnitz unglücklich verursachter Handselfer für den ersten echten Höhepunkt im Spiel. Pech für die Gastgeber, Schiedsrichter Jürgen Fischer zögerte dennoch keine Sekunde um auf den Elferpunkt zu zeigen. Den fälligen Strafstoß verwertet Nikola Andrijevic bombensicher, verlädt Goalie Andreas Rauter (18.). Andrijevic trug an diesem Abend die Kapitänsbinde für den verletzten Alexander Percher.



Gurnitz kommt nicht in die Gänge, Jarjue mit der Vorentscheidung



Nicht ganz plangemäß brachte Gurnitz-Trainer Andreas Pöck seinen Bomber Urschitz bereits vor dem Seitenwechsel. Er konnte sich diesmal aber ebenfalls nicht in Szene setzen, bekam aus dem Mittelfeld zu wenige brauchbare Bälle.



Besser machte es da Donau- direkt nach der Pause bediente Dominik Merva vom linken Flügel mustergültig Boyo Jarjue, der vom 5er zu einem seiner ganz seltenen Kopfballtore kam (47.). Damit war eine frühe Vorentscheidung gefallen. Das Spiel plätscherte in der 2. Halbzeit vor sich her, Gurnitz versuchte wohl alles, so richtig Gefahr strahlte die Truppe aber keine mehr aus. Andrijevic schloss in der 83. Minute den Deckel, mit einem für ihn typischen Tor: Haken zur Seite, sofort abgezogen, gegen den aufspringenden Ball aus etwa 18 Metern war Keeper Rauter machtlos.



Stimmen zum Spiel



Andreas Pöck (Trainer Gurnitz): „Wir haben heute auf den Ball gewartet- Donau nicht und das war der Unterschied. Der Gegner war zudem spritziger. Unser Kader ist sehr schmal, daher ist das Saisonziel heuer der Nichtabstieg.“

Raphael Thun-Hohenstein (Sportchef Donau): „Wir sind glücklich das Derby zum Saisonstart gewonnen, zu haben- ich denke der Sieg war auch verdient. Wir haben wieder viele Verletzte, wollen aber heuer dennoch so zwischen Rang 5 und 9 die Saison beenden.“



Die Besten: Keiner bzw. Merva, Andrijevic

