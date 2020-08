Mit einem Mann weniger bringt der Annabichler Sportverein gegen St. Michael/L. drei Punkte ins Trockene

Details Samstag, 15. August 2020 07:01

Der FC St. Michael/Lav. empfing am Freitag vor heimischem Publikum den Tabellenersten Annabichler Sportverein und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. Das letzte Aufeinandertreffen entschied der Annabichler Sportverein mit 3:2 für sich und auch diesmal hieß der Sieger am Ende gleich. Da das Austauschkontingent bereits erschöpft war, musste der ASV die letzten 15 Minuten sogar mit einem Mann weniger auskommen.

Ziga Sitar mit dem Entscheidungstreffer

In den ersten 30 Minuten gibt es für beide Seiten nichts zu jubeln, keinem der beiden Teams gelingt ein Treffer. In der 27. Minute kommt die gelbe Karte zum Einsatz - David Valtiner wird verwarnt. Im Anschluss daran findet der gegnerische Tormann in Ziga Sitar seinen Meister, der in der 38. Minute gekonnt auf 0:1 stellt. Patrick Schweizer spielt einen Stanglpass von der rechten Seite zu Sitar, der den Ball souverän ins leere Tor schiebt. In der 39. Minute holt sich Thomas Christian Tatschl die gelbe Karte ab. Danach beendet der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnt den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Keine Tore in der zweiten Spielhälfte

St. Michael kommt druckvoll aus der Kabine, schafft es aber nicht, den Ausgleich zu erzielen. Auf der anderen Seite hat der ASV mehrmals die Möglichkeit, die Partie zu entscheiden, verabsäumt dies aber auch. In der 75. Minute verletzte sich er Annabichler Patrik Schweizer, konnte aber nicht ersetzt werden, da man bereits vier Mal getauscht hatte. Das 0:1 brachten die Gäste aber doch ohne gröbere Probleme über die Zeit. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische insgesamt fünf Mal Gelb (Ziga Sitar 56.; Michael Kirisits 73.; Stefan Safron 76.; Stefan Amberger 80.; Daniel Heinrich Leitner 93.) Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und Annabichler SV darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.

Mario Frank, Trainer ASV: „Wir waren in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft und erzielten zum richtigen Zeitpunkt das Tor. In der zweiten Halbzeit probierte der Gegner alles und machte Druck. Es gab zum Schluss eine gute Chance von St. Michael, die unser Tormann Manuel Jachs sehr gut gehalten hat. Wir hätten vorher schon den Sack zumachen können und sind zweimal allein auf das Tor gelaufen, doch leider haben meine jungen Spieler die Chancen nicht nutzen können. Über 90 Minuten gesehen war es ein verdienter Sieg, obwohl St. Michael voll dagegengehalten hat. Zu erwähnen ist auch, dass wir die letzte Viertelstunde mit einem Mann weniger spielten, weil sich Patrick Schweizer verletzte und wir schon viermal gewechselt haben. Trotzdem haben wir zu neunt super verteidigt.“

Die Besten: Keiner bzw. Manuel Jachs (Tor), David Valtiner (Verteidigung), Michael Kaiser (Verteidigung)

