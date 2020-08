Die dezimierte DSG Sele Zell hat in St. Andrä/Lav. keine Chance

Details Samstag, 15. August 2020 08:33

Am Freitag durften sich die Besucher in der Unterliga Ost auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams SK St. Andrä/Lav. und DSG Sele Zell freuen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte DSG Sele Zell mit 2:0 das bessere Ende für sich, doch diesmal wendete sich das Blatt und die Gäste aus Zell Pfarre kamen richtig unter die Räder.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Michael Pressl eröffnet den Torreigen

Michael Pressl zeigt in der 27. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt auf 1:0. Johannes Unegg spielt einen Stanglpass zur Mitte und Pressl trifft aus kurzer Distanz. In weiterer Folge fasst sich Michael Pressl in Minute 32 erneut ein Herz und vollendet eiskalt zum 2:0. Wieder verwertet er einen Stangler von Johannes Unegg. Nach 45 Minuten beendet Schiedsrichter Heinz Dorfer Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

St. Andrä macht alles klar

In Minute 61 setzt sich Raphael Stocker im direkten Duell durch, behält die Nerven und stellt mit einem scharfen Schuss aus 20 Metern auf 3:0. Michael Pressl versenkt nach 63 Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 4:0. Nach einem missglückten Rückpass von Sele Zell fängt Pressl den Ball ab und erzielt das 4:0. Mario Nössler wird nach einem Eckball im Strafraum zu Fall gebracht. Den daraus resultierenden Elfmeter verwertet Michael Pressl in Minute 82 souverän zum 5:0. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht der SK St. Andrä/Lav. als klarer Sieger vom grünen Rasen und besiegt die DSG Sele Zell mit 5:0. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team im Derby gegen St. Michael/Lav. beweisen, die DSG Sele Zell trifft auf den SV Gallizien und hofft auf Punkte.





Gundolf Stocker, Co-Trainer St. Andrä/Lav.: „Wir waren über die gesamte Spielzeit klar besser. Die etwas dezimierte Mannschaft von Sele Zell hatte keinen einzigen Torschuss und wir hätten dieses Spiel durchaus höher gewinnen können. Mein junges Team war bis zum Schluss spielerisch gut drauf. Es ist schön, dass die Kooperation mit dem WAC so gut funktioniert und dass ich mit so einer motivierten Mannschaft arbeiten darf.“

Die Besten: Mario Nössler (Verteidigung), Florian Schatz (Mittelfeld), Raphael Stocker (Mittelfeld), Michael Pressl (Sturm) bzw. Keiner

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten