Grafenstein gewinnt hitzige Partie gegen Rückersdorf knapp mit 1:0

Details Samstag, 15. August 2020 09:19

Am Freitag durften sich die Besucher in der Unterliga Ost auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams TSV Grafenstein und SF Rückersdorf freuen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte der TSV Grafenstein mit 2:0 das bessere Ende für sich. Auch diesmal gingen die Grafensteiner als Sieger vom Platz, nach gar zwei vergebenen Elfmetern aber "nur" als 1:0-Sieger.

Omelko als Elferheld

In den ersten 30 Minuten gibt es für beide Seiten nichts zu jubeln, keinem der beiden Teams gelingt ein Treffer. In der 21. Minute holt der Schiedsrichter die Karte aus der Tasche: Gelb für Christian Krasnik. In der 34. Minute bekommt Grafenstein einen Elfmeter zugesprochen, doch Tormann Manuel Omelko hält den nicht gut geschossenen Strafstoß mit einer tollen Fußabwehr. Nach 45 Minuten schickt Schiedsrichter Jakob Bögner beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Burkjelica sieht Rot, keiner weiß warum Christoph Duller, Ticker-Reporter

Strasser erzielt das Goldtor

Fabian Strasser versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 50 Minuten: 1:0. Nach einer Spielverlagerung und einem scharfen Pass von der Seite trifft er ins lange Eck. Nachfolgend bekommt Nik Burkeljca in der 73. Minute die rote Karte und muss vorzeitig unter die Dusche. In dieser Situation wird Grafenstein wieder ein Elfmeter zugesprochen, doch erneut findet man in Manuel Omelko seinen Meister. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt vier Mal zum gelben Karton (Marcel Guenther Kuster 66.; Jernej Gvardjancic 72.; Julian Markus Kraiger 76.; Johannes Planteu 86.) Nach dem Schlusspfiff bejubelt TSV Grafenstein drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen SC St. Stefan. SF Rückersdorf hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen ASKÖ Wölfnitz die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.





Mario Petschnig, Trainer Rückersdorf: „Wir haben in der ersten Hälfte sehr gut und gefällig gespielt, schalteten schnell um und haben nicht zugelassen. Dann wurde Grafenstein ein Elfmeter geschenkt, den unser Tormann entschärfte. In der zweiten Halbzeit haben wir abwartend gespielt. Nach einem Foul an unserem Spieler lässt der Schiedsrichter weiterlaufen und Grafenstein erzielt das 1:0. In weiterer Folge wird dem Gegner erneut ein ungerechtfertigter Elfmeter zugesprochen, wo der Ball eindeutig gespielt wurde und plötzlich wurde behauptet, dass mein Spieler den Schiedsrichter schupfte – so gab es auch noch eine ungerechtfertigte rote Karte. Mit einem Mann weniger mussten wir aufmachen und hatten das eine oder andere Mal auch Glück. Unterm Strich muss man sagen, dass es nicht notwendig ist, diese Partie zu verlieren, denn bis zum ungerechtfertigten Ausschluss waren wir auf Augenhöhe.“

Die Besten: Raphael Sadovnik (Verteidigung), Christian Krasnik (Verteidigung), Manuel Omelko (Tor)

Reinhold Kügler, Trainer Grafenstein: „In der ersten Halbzeit gab es keine Laufbereitschaft meiner Mannschaft und wir haben zu statisch gespielt. Wir haben zwar nichts zugelassen, doch Rückersdorf ist eine gute Mannschaft. In der zweiten Halbzeit waren wir stärker, fanden vier hochkarätige Chancen vor, die wir leider nicht nutzten und haben zwei Elfmeter verschossen. Der Sieg geht auf alle Fälle in Ordnung, doch normalerweise gewinnt man solche Spiele nicht.“

Die Besten: Marcel Kuster (Verteidigung), Fabian Strasser (Mittelfeld)







