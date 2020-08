St. Stefan kämpft - vergibt einen Elfer und muss sich Grafenstein knapp geschlagen geben

Details Samstag, 22. August 2020 05:44

Am Freitag empfing der SC St. Stefan vor eigenem Publikum den Tabellenzweiten TSV Grafenstein. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. Nach einem durchwachsenen Spiel beider Mannschaften gingen allerdings die Gäste als Sieger vom Platz. Und das, obwohl die Heimelf sogar einen Strafstoß vergab.

Grafenstein geht früh in Front

Dem TSV Grafenstein gelingt der bessere Start und man geht früh in Führung. In der 8. Minute kann der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Arnold Gross kann zum 0:1 verwerten. Christopher Sauerschnig tankt sich durch und spielt einen Stanglpass auf Arnold Gross, der genau dort steht, wo ein Stürmer stehen muss. Mihael Grigic zieht in Minute 18 ab und stellt mit einem verwerteten Freistoß und dem Treffer zum 1:1 sein Können unter Beweis. Fabio Miklautz verwertet in Minute 29 zum 1:2 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Er erzielt mit einem abgefälschten Schuss das 2:1 für die Gäste - sehr unglücklich für St. Stefan. In weiterer Folge sorgt der Spielleiter für Farbe im Spiel - Gelb für Fabian Stornig in Minute 33. In der 44. Minute wird Christoph Joham verwarnt und sieht ebenfalls die gelbe Karte. Fabian Strasser befördert in der 45. Minute den Ball über die Linie und stellt auf 1:3. Fabian Stornig spielt einen Pass in den Lauf von Strasser, der von der Seite hereinzieht und souverän zum 3:1 - der vermeintlichen Entscheidung - verwertet. Danach beendet der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnt den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Die Schlussviertelstunde ist angebrochen und schön langsam schaukeln sich die Emotionen hoch.. Mike Drumbl, Ticker-Reporter

Enge, torreiche Partie

Der SC St. Stefan zeigt sich nur kurz geschockt und lässt Minuten später seine Fans mit dem Tor zum 2:3-Anschluss jubeln. Torschütze: Mario Freitag. In Minute 55 drückt Pascal Werner Bierbaumer den Ball über die Linie und stellt auf 2:4. Er schießt mit dem linken Fuß von der Strafraumgrenze und stellt den zwei -Tore Vorsprung für Grafenstein wieder her. In der 62. Minute gibt es einen Elfmeter für St. Stefan, doch Grafenstein Goalie Florian Rutnig hält. In Minute 80 fasst sich Mario Ellersdorfer ein Herz und vollendet eiskalt zum 3:4, was dann auch der Endstand in dieser Partie ist. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und der TSV Grafenstein darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt fünf Mal zum gelben Karton (Pascal Werner Bierbaumer 63.; Mario Freitag 66.; Lukas Michael Rutnig 73.; Mario Ellersdorfer 78.; Mihael Grigic 88.)

Marcel Kuster, Co-Trainer Grafenstein: „Wir haben auf dem Trainingsplatz in St. Stefan gespielt. Kaum zu glauben, wie dieser Platz aussieht, deshalb war es schwer, ein Spiel aufzuziehen. Beide Mannschaften agierten hauptsächlich mit langen Bällen, so kam kein schönes Spiel zustande. Wir haben wenige Sekunden vor der Pause das 3:1 erzielt, was aus meiner Sicht spielentscheidend ist. Leider hat unsere Mannschaft es dann verabsäumt, den Sack früher zuzumachen. St. Stefan ist immer wieder mit ihren Diagonalpässen gefährlich geworden und im Gegenzug hätten wir unsere Chancen oft besser fertigspielen müssen. So war es bis zum Schluss eine sehr spannende Partie. Unser Tormann Thomas Pachernig ist aus beruflichen Gründen kurzfristig ausgefallen, weshalb der junge Florian Rutnig zum Einsatz kam. Er hat beim Stand von 4:2 den Elfmeter von Nico Gerak gehalten und wurde von uns zum Magier des Spiels gekürt. Aus meiner Sicht war der Sieg nicht unverdient, obwohl St. Stefan den Elfmeter verschossen hat. Wir müssen allerdings an unserer Chancenauswertung arbeiten. Wir nehmen den vierten Sieg in Folge gerne mit und möchten weiterhin viel Kampfkraft sowie Willensstärke zeigen.“

Die Besten: Keiner bzw. Stefan Jachs (Verteidigung), Arnold Gross (Sturm)

