Der Präsidentensohn erwies sich für St. Andrä in St. Michael als Superjoker!

Details Sonntag, 23. August 2020 21:28

Mit dieser Spielzeit übernahm der WAC ganz offiziell die Kampfmannschaft vom SK St.Andrä/Lav. Man will hier jenen Talenten die Möglichkeit gehobenem Unterhausfußball geben, die es gerade nicht zu den WAC-Amateuren oder in die Akademie schafften. Am Samstag gab es ein heißes Derby in St. Michael/Lav. die Elf von‚ Gundolf Stocker kehrte mit einem 1:0-Erfolg heim.

Unter diesen Spielern befindet sich mit Jakob Riegler auch der Junior vom WAC-Präsidenten Dietmar Riegler. Es sollte heute noch seinen ganz großen Augenblick bekommen. Vorerst waren es aber die Heimischen, die vor gut 600 begeisterten Fans dem Gegner zusätzlich zur Hitze mit körperbetontem Spiel zusetzten. St. Andrä hielt aber hinten die Stellung.

St. Michael kam trotz einiger ansprechender Leistungen schlecht in die Saison rein und wollte im Derby unbedingt die ersten Punkte holen. Auch im zweiten Durchgang wirkte die Elf von Werner Kothmaier gefährlicher, aber die Gäste kamen durch Raphael Stocker zu der besten Gelegenheit in dieser Phase.

Jakob Riegler als Goldtorschütze

In der 75. Minute kommt Jakob Riegler auf den Platz und schon zehn Minuten später zog er für den Torjubel das Trikot aus (wofür er auch Gelb sah): Linksverteidiger Raphael Fritzl setzt zu einem energischen Vorstoß an, der Ball landet am zweiten Pfosten bei Jakob Riegler der ohne Probleme für den goldenen Treffer netzte!

St. Michael konnte dem nichts mehr antworten und muss sich trotz einer guten Leistung wieder geschlagen geben. Es ist bereits die vierte Niederlage, die Lage in der Tabelle ist höchst ungemütlich. St. Andrä bleibt vorne dran.

Stimme zum Spiel

Gundolf Stocker (Trainer St. Andrä): „War ein schöner Derby-Erfolg gegen eine gestandene Unterliga-Mannschaft. Wir haben eine enge Kooperation mit den WAC-Amateuren, trainieren auch am selben Platz.“

Die Besten: Raphael Fritzl (LVt) & Jakob Riegler (St., beide St. Andrä)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten