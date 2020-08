Richtig stark! 5:1-Kantersieg des ASK Klagenfurt gegen die SF Rückersdorf

Details Samstag, 29. August 2020 06:23

Der ASK Klagenfurt empfing am Freitag vor heimischem Publikum den Tabellenvierzehnten SF Rückersdorf und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte noch geteilt, doch diesmal setzte sich der Titelkandidat ASK klar durch. Nur zu Beginn der zweiten Halbzeit wackelten die Heimsichen ein wenig.

Der ASK von Beginn an am Drücker

Die Zuseher kommen in den Genuss einer torreichen Partie und erleben ein echtes Torfestival. Ziga Anzelj bleibt vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 27. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 1:0. Niko Maric spielt einen Pass zur Mitte, Anzelj nimmt den Ball im vollen Lauf an und trifft mit einem scharfen Schuss. Darauf hin zeigt Almedin Hota nach 32 Minuten keine Nerven und stellt auf 2:0. Nach einem Foul an Matic Ahacic wird den Heimischen ein Elfmeter zugesprochen, den Hota souverän verwertet. In weiterer Folge macht Schiedsrichter Walter Skant einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen. In der ersten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt vier Mal zum gelben Karton (Julian Markus Kraiger 12.; Kristjan Draksler 20.; Thomas Besser-Hafner 29.; Michael Othmar Fido 41.)

Rückersdorf macht es nur kurz spannend

In Minute 50 fasst sich David Writzl ein Herz und verwertet nach toller Vorarbeit von Paul Uster überlegt zum 2:1. Ziga Anzelj nützt in Minute 63 eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und schließt mit einem Schuss ins kurze Eck zum 3:1 ab. In weiterer Folge befördert in der 72. Minute Christian Dlopst den Ball über die Linie und stellt auf 4:1. Philipp Gaggl deutet einen Schuss an, spielt den Ball jedoch zu Dlopst, der aus drei Metern einschiebt. Matic Ahacic versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 77 Minuten: 5:1. Philipp Gaggl und Lukas Lausegger erobern den Ball. Der Schuss von Lukas Lausegger wird abgewehrt und im zweiten Versuch chipt Matic Ahacic den Ball zum Endstand über den Tormann. Nachfolgend sieht Marko Mrsic in der 80. Minute den gelben Karton. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und ASK Klagenfurt darf nach einem 5:1 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln.





Dietmar Thuller, Trainer ASK Klagenfurt: „In der ersten Halbzeit hatten wir drei hundertprozentige Torchancen, zwei davon alleinstehend vor dem Tor, wo Lukas Lausegger und Ziga Anzelj aus fünf Metern danebenschossen. Rückersdorf fand auch eine Chance vor, die unser Tormann gehalten hat. So gingen wir nur mit einem 2:0 in die Pause und gleich nach Wiederbeginn fiel der Anschlusstreffer. In dieser Phase zeigten die Rückersdorfer ihre Qualität und das Spiel war etwas wackelig. Danach ist Rückersdorf eingebrochen, sie spielten nicht mehr so konsequent und wir nutzten die Fehler des Gegners aus. Normalerweise hätte ein gegnerischer Spieler bei der Elfmeter-Situation ausgeschlossen werden müssen, doch wir sind zufrieden. Wir wollten den Sieg und auch etwas für das Torverhältnis tun.”

Die Besten: Niko Maric (Mittelfeld), Ziga Anzelj (Mittelfeld), Pascal Lorenz (Verteidiger), Lukas Lausegger (Sturm) bzw. Keiner







