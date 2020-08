Wölfnitz erzwang gegen St. Stefan den Sieg und hält den Anschluss zur Tabellenspitze

Details Samstag, 29. August 2020 07:44

Der ASKÖ Wölfnitz empfing in der 5. Runde der Unterliga Ost den SC St. Stefan und wollte mit einem Sieg den anschluss an die Tabellenspitze halten. Das gelang schlussendlich auch, auch wenn die Hausherren in Halbzeit eins noch nicht überzeugen konnten. Mit zwei Toren im zweiten Durchgang holte man sich dann aber doch verdient den Sieg und drei wichtige Punkte.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Abtasten der Mannschaften

In den ersten 45 Minuten sehen die Zuschauer eine eher von Taktik geprägte Partie mit wenigen Höhepunkten. Beide Mannschaften kommen zwar zu Möglichkeiten, doch zu einem regulären Treffer reicht es nicht. Vor allem Wölfnitz hat dabei Pech, denn zwei Mal wird ein vermeintliches Tor wegen Abseits aberkannt. In weiterer Folge macht Schiedsrichter Johann Schrittesser einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen.

Wölfnitz setzt sich doch durch

In der 60. Minute dann die Erlösung aus Sicht der Heimischen. Christopher Wadl erzielt mit einer schönen Einzelaktion das 1:0 für Wölfnitz und sorgt dafür, dass St. Stefan folglich aufmachen muss. In Minute 79 machen die Wöfnitzer dann den Sack zu. Wölfnitz erkämpft sich an der Mittellinie den Ball und startet einen Konter. Christopher Wadl spielt den Tormann aus und trifft zum 2:0 ins leere Tor, was dann auch der Endstand ist. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und ASK Klagenfurt darf nach einem 5:1 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln.





Michael Geyer, Trainer Wölfnitz: „In der ersten Halbzeit war es ein Abtasten von beiden Mannschaften, nennenswerte Torchancen gab es nicht. Das 0:0 zur Pause war aus diesem Grund gerecht. Meine Mannschaft hat in der zweiten Hälfte offensiver gespielt und das Tor erzwungen. Christopher Wadl erzielte mit einer Einzelaktion und aus einem Konter zwei schöne Treffer. Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg, denn wir hatten noch die eine oder andere weitere Chance.“

Die Besten: Pauschallob insbesondere Florian Lampichler (Tor), Dominik Wurmdobler (Verteidigung), Fabio Csyz (Mittelfeld), Christopher Wadl (Sturm) bzw. Keiner

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten