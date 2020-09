Drei Chancen, drei Tore - St. Andrä/Lav. feiert gegen Gallizien den dritten Heimsieg in Folge

Details Freitag, 04. September 2020 22:15

In der Unterliga Ost empfing der Tabellenerste SK St. Andrä/Lav. in der 6. Runde den Tabellenvierzehnten SV Gallizien. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte der SK St. Andrä mit 4:1 das bessere Ende für sich und auch diesmal war es am Ende, zumindest vom Ergebnis her, eine klare Sache. St. Andrä tat sich zwar schwer, agierte aber sehr effektiv.

Drei Chancen, drei Tore

In der 25. Minute findet der Tormann der Gäste in Florian Schatz seinen Meister, der gekonnt auf 1:0 stellt. Elias Gollmann wird im Strafraum gefoult und den Heimischen wird ein Elfmeter zugesprochen, den Schatz souverän in die Maschen setzt. In Minute 31 fasst sich Michael Pressl ein Herz und vollendet eiskalt zum 2:0. Johannes Unegg spielt einen Pass auf Pressl, der seine Stürmerqualitäten unter Beweis stellt und zum 2:0 trifft. In Minute 40 setzt sich Michael Pressl erneut durch und kann sich als Torschütze zum 3:0 feiern lassen. Nach einem Ballverlust von Gallizien nimmt Michael Pressl den Ball an und trifft sicher. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Trotz der 2:0-Führung relativ wenig zu sehen für einen Titelaspiranten. Man darf aber nicht vergessen, dass Mario Nössler, Kapitän, Bachelor, Lenker und Denker der Mannschaft auf der Tribüne sitzt Maestro 23, Ticker-Reporter

Keine Tore in der zweiten Spielhälfte

In der zweiten Halzeit spielte St. Andrä die klare Führung trocken nach Hause. Gallizien fand kein Rezept, um nochmals in die Partie zurückzukommen und so bleibt es bis zum Ende bei der klaren Sache für die Hausherren. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht der SK St. Andrä/Lav. als Sieger vom grünen Rasen und besiegt den SV Gallizien mit 3:0. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen den TSV Grafenstein beweisen, Gallizien trifft auf den Annabichler SV und hofft auf einen Sieg.





Gundolf Stocker, Trainer St. Andrä/Lav.: „Kurz zusammengefasst, war Gallizien in der ersten Hälfte relativ gut und meine Mannschaft erzielte aus drei Chancen drei Tore. In der zweiten Halbzeit waren wir stärker, erzielten jedoch aus acht Chancen kein Tor mehr. Zu Beginn hatte Gallizien einen Querlattenschuss, das war allerdings die einzige nennenswerte Chance des Gegners. Wir waren die stärkere Mannschaft und der Sieg war verdient, wir haben uns allerdings etwas schwergetan.“

Die Besten: Stefan Moll (Verteidigung), Michael Pressl (Sturm) bzw. Keiner







