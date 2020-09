Nach gutem Start musste sich Ruden dem SV Donau Klagenfurt klar geschlagen geben

Details Samstag, 05. September 2020 10:20

In der 6. Runde der Unterliga Ost duellierten sich der Tabellenachte SV Union Raiba Ruden und der Tabellenzwölfte SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht. In der letzten Runde remisierte SV Union Raiba Ruden mit 0:0 gegen ASKÖ mexlog Gurnitz. Diesmal starteten die Hausherren ambitioniert in das Spiel, mussten sich am Ende aber glatt mit 0:3 geschlagen geben.

Ruden startet gut

In den ersten 30 Minuten trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach einer halben Stunde noch 0:0. Ruden verzeichnete allerdings einen Lattenschuss, hätte also auch in Führung gehen können. In der 35. Minute wird Sebastian Michael Layroutz verwarnt und sieht die gelbe Karte. In der 36. Minute bewahrt Wolfgang Schönthaler mit dem Treffer zum 0:1 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich in die Torschützenliste ein. Nikola Andrijevic schickt seinen Teamkollegen auf die Reise. Schönthaler läuft allen davon und erzielt das 1:0 für die Gäste. Anschließend kennt der Referee in der 44. Minute kein Pardon und zeigt Nenad Popovic die gelbe Karte. Emre Yalcin nützt in Minute 45 eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und schließt zum 0:2 ab. Donau kommt durch einen Konter über Kapitän Nikola Andrijevic erneut zu einer guten Chance und Emre Yalcin verwertet die Flanke von Wolfgang Schönthaler. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Donau macht den Sack zu

Nach 53 Minuten bleibt der Tormann der Heimsichen nur zweiter Sieger und Wolfgang Schönthaler trifft zum 0:3. Schönthaler kann an diesem Tag nicht gehalten werden und erzielt mit einer schönen Einzelaktion die Vorentscheidung. Dann zeigt der Schiedsrichter Wolfgang Schönthaler in der 58. Minute die gelbe Karte. Rudne trfft noch einmal nur Aluminium und hat auch im zweiten Durchgang wieder Pech. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SV Donau Klagenf. darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.





Wolfgang Thun-Hohenstein, Trainer Donau: „In Ruden auf dem engen Platz ist es immer schwer und der Gegner verfügt über eine ausgezeichnete Mannschaft. Wir haben das Spiel aus einer gesicherten Abwehr angelegt und sind dieses Mal defensiver gestartet. Ruden war in den ersten zwanzig Minuten spielbestimmend und setzte einen Freistoß an die Stange. Aus dem Spiel haben wir jedoch keine Chance zugelassen und mit zwei Konter haben wir zugeschlagen. Unser Plan ging auf, wir wollten den Gegner mit schnellen Kontern überraschen und das ist uns gelungen. In der zweiten Halbzeit traf Ruden nochmal die Stange. Es war ein heißer Kampf und ein sehr gutes Unterliga-Spiel.“

Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, insbesonders Schönthaler

