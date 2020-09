Rückersdorf reicht ein Tor um stark ersatzgeschwächtes Gurnitz zu schlagen

Details Montag, 07. September 2020 07:34

Rückersdorf empfing am Samstag vor heimischem Publikum den Tabellensechzehnten ASKÖ mexlog Gurnitz und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt. Gurnitz kämpft derzeit mit vielen verletzten Spielern und kommt einfach nicht in Schwung. Nach 90 Minuten mussten die Gäste den Platz erneut - man konnte in dieser Meisterschaft erst ein Unentschieden einfahren - als Verlierer verlassen.

Keine Tore in Halbzeit 1

In den ersten 30 Minuten trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach einer halben Stunde noch 0:0. Für Gurnitz kommt es aber schon in Minute 16 ganz dick, da sich Laslo Rozgonji verletzt und durch Florian Rappitsch ersetzt werden muss. In der Folge muss der Schiedsrichter innerhalb kurzer Zeit mehrmals in die Brusttasche greifen. In der 42. Minute bekommt Klemen Ofic die gelbe Karte. Anschließend erhält Manuel Fischer nach 44 Minuten die gelbe Karte. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.





Foto: Sobe

Nik Burkeljca erzielt Siegtor und lässt Fans jubeln

Nik Burkeljca nützt in Minute 48 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet zum 1:0. Nach einem Angriff über die rechte Seite kommt der Ball per Stangler in den Rückraucm und Burkeljca netzt ein. In der 86. Minute hat Gurnitz dann auch noch Riesenpech, da Rückersdorf in Persin von Paul Uster auf der Linie klären kann und so den Ausgleich verhindert. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische in Summe fünf Mal Gelb (Amar Dzafic 69.; Paul Armin Uster 70.; Florian Rappitsch 75.; Michael Othmar Fido 80.; Mario Andreas Petschnig 90.) Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters gehen die SF Rückersdorf als Sieger vom grünen Rasen, besiegen den ASKÖ Gurnitz mit 1:0. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen den SV Donau Klagenfurt beweisen, Gurnitz trifft auf den SC St. Stefan und hofft auf den ersten Sieg.



Mario Petschnig, Trainer SF Rückersdorf: "Unterm Strich war der Sieg verdient. Wir verabsäumten es nach dem 1:0 nachzulegen und so blieb es bis zum Schlusspfiff spannend. Ein Mal hatten wir dann auch noch großes Glück."



Andreas Pöck, Trainer ASKÖ Gurnitz: "Bei uns läuft im Moment alles schief. Wir haben zehn Verletzte und heute kommt auch noch Rozgonji dazu. Hoffnung machen mir zur Zeit nur die U-17-Spieler, die viel Spielzeit bekommen und ein Versprechen für die Zukunft sind.



Die Besten: Fido, Loboda, Planteu bzw. Rauter, D. Kolbitsch





