Die Austria Klagenfurt Amateure lassen Eberstein keine Chance [Video]

Details Montag, 14. September 2020 08:19

Am Sonntag durften sich die Besucher in der Unterliga Ost auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams SK Austria Klagenfurt Amateure und SV Dolomit Eberstein freuen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit einem Remis, doch diesmal sahen die gut 100 Zuschauer eine souveräne Leistung der Heimsichen und einen ganz klaren Sieg.

Ambrozije Soldo bringt SK Austria Klagenfurt Amateure früh in Front

In den ersten Minuten kommt SK Austria Klagenfurt Amateure gefährlich nahe an den Strafraum des Gegners heran und kann das auch sogleich in einen zählbaren Torerfolg ummünzen. In der 7. Minute kann der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Ambrozije Soldo kann zum 1:0 verwerten. Nach einem Eckball ist Soldo mit dem Kopf zur Stelle und erzielt die frühe Führung für die Heimelf. In der ersten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt fünf Mal zur gelben Karte (Aleksandar Dokic 24.; Rene Hartl 34.; Thomas Watscher 35.; Felix Kogler 36.; Christian Sablatnig 43.) Nach 46 Minuten beendet Schiedsrichter Stephan Orel Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Austria Amas lassen sich nicht stoppen

Florian Freissegger verwertet in Minute 49 zum 2:0 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Eberstein köpfelt die Flanke zurück und Freissegger trifft aus der Drehung ins lange Eck. Fabio Markelic trifft in der 57. Minute zum 3:0 für Austria Klagenfurt Amat. und lässt die Zuschauer jubeln. Florian Freissegger spielt eine Flanke auf Markelic, der von der zweiten Stange mit einem Volleyschuss die Vorentscheidung herbeiführt. Denis Sinanovic bewahrt in der 62. Minute kühlen Kopf und kann zum 4:0 einschieben. Nach einem schönen, öffnenden Pass von Mersei Nsandi zieht Sinanovic allein auf das Tor und trifft durch die Beine des Tormannes zum Endstand. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und Austria Klagenfurt Amat. darf nach einem 4:0 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln.

Christian Sablatnig, Trainer Austria Klagenfurt Amateure: „Wir haben in der ersten Halbzeit einige Chancen vergeben und nach fünf Minuten hätte es schon 3:0 stehen können. Meine Mannschaft ließ Eberstein nicht zu Möglichkeiten kommen, außer einer Halbchance. Eberstein hatte ein paar Ausfälle und ich muss meine Burschen loben, denn wir hatten am Freitag das Nachtragsspiel und am Sonntag das nächste Match, das ist nicht leicht und die Spieler haben das sehr gut gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir relativ schnell alles klar gemacht. Nach dem 4:0 musste ich den einen oder anderen Spieler auswechseln, um ihn zu schonen und wir schalteten einen Gang zurück. Es gab sicher noch die eine oder andere Situation, die wir besser fertigspielen hätten können, doch es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg.“

Die Besten: Florian Freissegger (Mittelfeld), Aleksandar Dokic (Mittelfeld) bzw. Keiner

