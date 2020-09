Mit perfekt umgesetzter Taktik lässt Ruden den Austria Klagenfurt Amateuren keine Chance

Details Samstag, 19. September 2020 10:04

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellenzehnte SV Union Raiba Ruden in der 8. Runde der Unterliga Ost auf den Tabellenfünften SK Austria Klagenfurt Amateure. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit 4:0 zugunsten von SK Austria Klagenfurt Amateure, doch diesmal drehte Ruden den Spieß um und gewann am Ende klar und verdient.

Denis Sinanovic trifft nach 33 Minuten

In den ersten 30 Minuten trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach einer halben Stunde noch 0:0. In der 15. Minute zückt der Schiedsrichter den Karton und zeigt Matevz Verhovnik Gelb. In Minute 33 setzt sich Denis Sinanovic im direkten Duell durch, behält die Nerven und stellt per Kopf auf 0:1. Anschließend kennt der Referee in der 35. Minute kein Pardon und zeigt Oliver Mauthner die gelbe Karte. Daniel Pöschl trifft in der 39. Minute zum 1:1 für SV Union Raiba Ruden und lässt die Zuschauer jubeln. Ruden führt einen Eckball aus und der Kopfball von Daniel Pöschl wird abgewehrt, doch er setzt nach und trifft mit einem Heber zum Ausgleich. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Ruden bekommt Oberwasser

Matic Obretan bleibt vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 59. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 2:1. Die Heimmannschaft erkämpft sich im zentralen Mittelfeld den Ball, Matevz Verhovnik spielt einen Stanglpass von der rechten Seite zu Matic Obretan, der aus fünf Metern ins lange Eck trifft. Matevz Verhovnik zieht in Minute 78 ab und stellt mit dem Treffer zum 3:1 sein Können unter Beweis. Nach einem erneuten Ballgewinn im Zentrum durch Ruden, startet Verhovnik ein Solo von der Mittellinie und erzielt das Tor zum Endstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt drei Mal zum gelben Karton (Samuel Taubmann 69.; Urban Knez 80.; Enis Pajalic 81.) Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und der SV Ruden darf nach einem 3:1 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln.

Christian Schreiber, Trainer Ruden: „Wir waren sehr gut auf den Gegner eingestellt und wussten, dass Austria Klagenfurt im zentralen Mittelfeld sehr dicht ist und mit einer hängenden Spitze spielt. Wir haben dem Gegner wenig Räume gelassen und spielerisch ist von der Austria nicht viel gekommen, weil wir sehr gut dagegenhielten. Austria Klagenfurt war zweimal durch Standards gefährlich und aus einer dieser Situationen ist der Führungstreffer entstanden, doch davon haben wir uns nicht beeinflussen lassen. Wir hatten die besseren und klareren Chancen, deshalb geht der Sieg auch in Ordnung. Die Mannschaft hat taktisch alles umgesetzt und verdient gewonnen.“

Die Besten: Pauschallob, insbesonders Matevz Verhovnik (Sturm) bzw. Keiner

