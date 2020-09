Eberstein siegt souverän beim ASV

Details Sonntag, 20. September 2020 20:07

Nichts, aber auch gar nichts ließ der SV Dolomit Eberstein beim Annabichler Sportverein anbrennen. Die Görtschitztaler feierten einen souveränen 3:0-Erfolg bei den mittlerweile seit fünf Runden sieglosen Annabichlern, denen an diesem Sonntag-Vormittag nicht so recht was einfallen wollte. Es war der bereits dritte Auswärtssieg, der zweite in Klagenfurt für Eberstein.

Eberstein-Coach Aco Obradovic setzte auswärts einmal mehr auf ein 4-2-3-1-System, das im Zentrum für viele Körper und Beine sorgen sollte- und für Ratlosigkeit beim Gegner, wie dieses Gewurl überwunden werde könnte. Beide gingen es in den ersten Minuten eher gemächlich an, ASV-Keeper Manuel Jachs wurde als erster Goalie in der 22. Minute durch eine abgerissene Flanke geprüft, die er über die Latte drehte

Mit der Eberstein-Führung ist die Begegnung de facto entschieden

Fünf Minuten später erkämpfte sich Marco Leininger im eigenen Strafraum einen Ball um ihn sofort wieder im Getümmel zu verlieren. Dieser kam zu Thomas Wallner, der an der Strafraumgrenze etwas Platz hatte und aus der Drehung unhaltbar in die lange Ecke zum 0:1 traf!

Der ASV bemühte sich die nächsten Minuten um ein Durchkommen, hielt den Ball in der gegnerischen Hälfte, kam aber mit einer Ausnahme nicht in den gegnerischen Strafraum. Bei der Ausnahme blieb Keeper Michael Zunder Sieger über Patrick Schweizer. Der Nachschuss ging zwar ins Tor, aber es war bereits Abseits angezeigt. Das war zugleich der einzige ASV-Torschuss in den gesamten 90 Minuten.

Eberstein spielt seinen Stiefel runter

In der zweiten Halbzeit versuchte der ASV wohl mit einer etwas veränderten Taktik vor das Tor zu kommen, aber in der gegnerischen Hälfte machte sich wiederum Ratlosigkeit breit. Eberstein machte nun für das ‚Spiel nicht mehr als nötig, blieb aber in den Kontern stets gefährlicher. In so einem Vorstoß bediente Florian Hausdorfer ideal Lukas Rabitsch, der zuerst an Jachs scheiterte, aber seinen eigenen Abpraller verwerten konnte (53.).

Auch nach dem 2:0 veränderte sich das Spiel kaum, der ASV wollte oder konnte kein zusätzliches Risiko nehmen und so gab es für die Gäste keinerlei Probleme die Zeit runterzuspielen. Kurz vor dem Schlusspfiff glückte gar das 3:0 durch Andre Wurzer, der einen Abpraller nach einem Schuss des eingewechselten Andreas Schmid verwertete. Mit diesem klaren, wie verdienten Erfolg der Gäste ging es dann in die Kabinen. Der ASV ist nunmehr seit 4 Spielen sieglos, Eberstein führt das Verfolgerfeld an.



Einen Erfolg konnte der ASV lediglich auf organisatorischer Ebene geiern: Das COVID19-Präventionskonzept funktionierte, die Zuschauer spielten demgemäß mit.



Stimme zum Spiel:

Aco Obradovic (Trainer Eberstein): „Meine Mannschaft hat die taktischen Vorgaben gut umgesetzt und natürlich war ich mit dem Spiel wie dem Ergebnis sehr zufrieden.“

Die Besten: Keiner bzw. Ilias Chaschmagamadov & Florian Hausdorfer (Beide MF)

