St. Michael/L. holt verdientermaßen einen Punkt bei den Austria Amateuren!

Details Sonntag, 25. Juli 2021 19:18

Der FC St. Michael/Lav. kam als Gast zur Klagenfurter Sonntagsmatinee auf dem Kunstrasenplatz neben dem Stadion um sich mit den SK Austria Klagenfurt-Amateuren den Saisonauftakt auszufechten. Wobei, die Amateure spielten mit sehr vielen Spielern aus dem Profikader, ein Indiz, dass man diesmal den aufstieg in die Liga schaffen möchte? Das Spiel der ausgelassenen Möglichkeiten auf beiden Seiten geht 1:1-Remis aus.

Frühe Führung für St. Michael, Elfer verschossen

Die Austria kam nicht so recht in die Gänge, während St. Michael einen optimalen Start verzeichnete. Ecke in der 7. Minute, der aufgerückte Sebastian Kunstätter schraubt sich hoch und köpft zum frühen 1:0 für die Gäste ein. Ein Auftakt nach Maß für die Elf von Helmut Kirisits, nach der Führung gab es die ersten Möglichkeiten für die favorisierten Gastgeber. Keeper Manuel Stocker konnte sich erstmals auszeichnen, hielt die Null fest. Nach etwa einer halben Stunde bekam St. Michael die ganz große Möglichkeit auf 2:0 davonzuziehen, Maze Stas wurde gefoult, er trat selbst an und scheitert an Keeper David Puntigam! Alexander Kirisits einige Lavanttaler wurmte es wohl, dass ihre Truppe “nur” mit 1:0 in die Katakomben des Wörtherseestadions zur Pausenansprache hinab stieg.



Torschütze Sebastian Kunstätter (St. Michael, Szene nicht aus dem Austria-Spiel) war auch ansonsten auffallend.

Foto Gerhard Pulsinger

Austria gleicht in numerischer Unterlegenheit aus und vergibt noch den möglichen Sieg

In der zweiten Halbzeit machte sich schon die bessere Fitness der Profispieler im Kader der Austria bemerkbar, daran änderte auch eine rote Karte gegen Kapitän Georg Weiss nichts, der als letzter Mann Kirisits regelwidrig von den Beinen holte. 10 Minuten später war es dann so weit, Jaritz gelang nach einer Drangperiode der schön heraus gespielte Treffer. Nun fand die Austria ihrerseits noch einige Chancen auf drei Punkte vor, Manuel Stocker konnte sich mehrfach auszeichnen. Die letzte Chance gehörte dann wieder St. Michael- Lorenz Opressnig scheiterte an Puntigam. Damit endet auch das dritte Aufeinandertreffen der beiden Teams mit einem Remis.

Stimme zum Spiel

Erwin Svensek (Obmann St. Michael/L.): “Ich muss zufrieden sein, auch wenn ein verschossener Elfer immer schmerzt. Manuel Stocker und Manuel Kunstätter waren unsere beiden Spieler des Tages.”

Die Besten: Puntigam (Tor) bzw. Kunstätter (IV), Stocker (Tor)