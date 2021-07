Gurnitz feiert vielumjubelten "Auferstehungssieg" gegen den Annabichler SV

Details Montag, 26. Juli 2021 08:22

In der ersten Runde der Unterliga Ost kam es am Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen dem Annabichler SV und dem ASKÖ Gurnitz. Die Gäste aus Gurnitz reisten mit einer komplett umgebauten Mannschaft und einem neuen Trainer an und gingen wohl als Außenseiter in diese Partie. Am Ende jubelte Neo-Trainer Josef Frank nach einer heroischen kämpferischen Leistung seiner jungen Truppe über einen 2:1-Auswärtssieg.

Gurnitz erwischt den ASV im Schlaf

Der Annabichler SV verschlief den Start dieses Spiel komplett und fing sich gleich in der ersten Phase der Partie die entscheidenden Gegentore ein. In der zehnten Minute war man sich in der Defensive total uneinig, keiner stellte sich dem anstürmenden Gernot Erlacher in den Weg und so hatte er wenig Mühe, den Ball am herauslaufenden Tormann vorbei zum 0:1 einzuschieben. Wer jetzt dachte, dass die Heimsichen dadurch munter wurden, hatte sich enttäuscht. In der 16. Minute erneut ein Missverständnis in der ASV-Hintermannschaft und Gernot Erlacher ließ sich nicht lange bitte und schoss zum 0:2 ein. Erst jetzt erkannte man beim ASV, dass der Hut brennt und man kam endlich besser ins Spiel. Dann war aber auch Göttin Fortuna auf der Seite der Gäste als die Annabichler einen Elfmeter verschossen. Folglich ging es mit dem 0:2 auch in die Kabinen.



Foto: Sobe

Es gelang nur mehr der Anschluss

In der zweiten Halbzeit nahm der ASV klar das Zepter in die Hand und drückte vehement an. Doch die junge Gurnitzer Garde erkannte die Chance hier die große Überraschung liefern zu können und zeigte einen heroisch geführten Abwehrkampf. In der 58. Minute keimte bei der Heimmannschaft dann aber wieder Hoffnung auf, denn Martin Linder konnte einen Elfmeter zum 1:2-Anschluss verwerten. Jetzt brannte der Rasen in Annabichl, doch wie schon erläutert wuchsen die jungen Gurnitzer über sich hinaus und brachten die Führung über die Zeit. Einzig einen Lattenschuss konnte der ASV noch verzeichnen, ansonsten blieb man aber einfach zu harmlos.

Mario Frank, Trainer des Annabichler SV: "Zu Beginn spielten wir absoluten Schlafwagenfußball und dann hattenwir halt auch kein Glück. Es ist halt so: Wenn man keine Tore schießt, kann man auch nicht gewinnen."



Josef Frank, Trainer ASKÖ Gurnitz: "Was für ein toller Auftakt für unsere junge und neu zusammengestellte Mannschaft. Ich bin megastolz auf die Burschen, denn sie haben üebrragend gekämpft und sich deshalb diesen Sieg auch verdient. Das war wirklich gut für das Selbstvertrauen, darauf können wir aufbauen."

Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, insbesonders Reichel, Pöckl, Erlacher