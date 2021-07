Eberstein lässt Rückersdorf keine Chance!

Details Freitag, 30. Juli 2021 22:26

Der Saisonstart ist für den SV Dolomit Eberstein geglückt! Nach dem Auftakterfolg über Ludmannsdorf vorige Woche legte die Elf von Trainer Aco Obradovic gegen die Sportfreunde Rückersdorf gleich nach und Sieg in der Höhe verdient mit 5:1! Mann des Spiels war Aleksandar Radonjic, der gleich viermal seine Visitenkarte beim gegnerischen Goalie hinterließ.

Nach einer halben Stunde ist die Messe bereits gelesen

Eberstein starte praktisch mit einer Führung ins Spiel, Florian Hausdorfer dreht bereits nach fünf Minuten jubelnd ab. Damit gaben sich die Heimischen aber nicht zufrieden, wollten eine schnelle Entscheidung erzwingen, demgemäß rollten die Angriffe auf das Tor von Rückersdorf. Ein bisschen dauerte es, bis Aleksandar Radonjic ganz groß in Erscheinung trat, sein 2:0 in der 26. Minute war hochverdient da Eberstein auch auf Aluminium klopfte. Nur wenige Minuten später legte der positiv auffällige René Hartl auf Radonjic ab, der problemlos zum 3:0 und damit zur Vorentscheidung traf.

Rückersdorf bäumt sich auf, muss sich aber den Radonjic-Festspielen beugen

In der Pause hatte Gäste-Trainer Mario Petschnig seinen Mannen einiges zu erzählen und der Erfolg stellte sich auch kurzfristig ein. Rückersdorf fand nun etwas besser ins Spiel und belohnte sich selbst mit dem Ehrentreffer durch David Writzl. Davor traf freilich Ebersteins Thomas Rabitsch die Stange. Es blieb beim Aufflackern, die Görtschitztaler blieben unbeeindruckt und wiederum Radonjic stellte per schönem Freistoß den alten Vorsprung wieder her. Es blieb nicht sein letzter Treffer. Kurz vor Schluss schnürte der langjährige Eberstein-Angreifer (seit 2014) den Quattropack und bedankte sich artig bei seinen Assistgebern Sascha Kremer & Andre Wurzer. Beide wurden eingewechselt. Der SV Eberstein gewinnt letztendlich auch in der Höhe hochverdient mit 5:1 und setzt sich mal im Spitzenfeld fest.



Stimme zum Spiel



Aco Obradovic (Trainer Eberstein): "Unser 3-4-2-1 funktionierte heute hervorragend und sicherte uns den klaren Sieg. Ich bin nun seit 9 Jahren hier, heuer wollen wir wieder ganz vorne mitspielen, ohne dass es für irgendwen Druck gibt."



Die Besten: Aleksandar Radonjic (St) & René Hartl (AbLi & AbLi)