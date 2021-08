Erster Sieg für Sirnitz!

Details Sonntag, 08. August 2021 11:52

Die SGA Sirnitz entschied das Match gegen Annabichler Sportverein mit 1:0 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Das Spiel erwies sich für beide Seiten als relativ zähe Angelegenheit, in Summe waren die Gäste um dieses eine Tor besser. Sirnitz verschaffte sich so etwas Luft, der ASV steckt einmal hinten drin.

Überschaubare Häufung von Höhepunkten in Hälfte 1

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften weitgehend ab, Torszenen blieben Mangelware. Aufseiten der Annabichler testete einmal Routinier Christian Prawda per Weitschuss Torhüter Raphael Stark. In der Trinkpause stellte Gäste-Trainer Günther Vidreis um, die Gastgeber fanden danach bis zur Pause kein Mittel mehr, vor das Tor zu kommen. Michael Golznig kam zur ersten nennenswerten Chance für die Gäste- drüber!

Das einzige Tor ist drei Zähler wert

In der Pause reagierte ASV-Trainer Mario Frank auf die eher suboptimale Offensivleistung seiner Schützlinge, aber so recht konnte seine Elf nicht den Spielplan umsetzen. Sirnitz behielt die Partie im Griff, ohne selbst zu glänzen. Nach 57 Minuten wird nach einem Nickerchen der ASV-Hintermannschaft Golznig von Daniel Wernig optimal bedient, sein Kopfball geht noch knapp vorbei.

Rund zehn Minuten später war es dann aber so weit: Matthias Blasge brach für Sirnitz den Bann und markierte in der 66. Minute die Führung. Sirnitz spielt gut über die rechte Seite und bringt den Ball optimal zur Mitte. Da steht Blasge, der Fabian Rabinig per Kopf bezwingt.

Der ASV löste dann die Abwehr auf, zog Leininger nach vor. Es gab nur eine einzige Chance für die Annabichler, da machte Keeper stark seinem Namen alle Ehre und parierte einen schweren Ball. Ansonsten waren die Gäste im Finish dem 2:0 wesentlich näher, Golznig traf die Stange. Der Sieg der Gäste ging in Ordnung, waren um einen Treffer besser.

Schwierige Situation für den ASV

Den Blick aufs Klassement wird man bei den Gastgebern – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist Annabichler Sportverein abgerutscht und steht aktuell nur auf dem 16. Rang. Drei Spiele und noch kein Sieg: Der ASV wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

SGA Sirnitz macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwölf.

Stimme zum Spiel

Günther Vidreis (Trainer Sirnitz): "Ich habe während dem spiel gleich zweimal umgestellt. Einmal in der ersten Trinkpause und das zweite Mal nach unserer Führung. Das waren ganz wichtige drei Punkte für uns."

Die Besten (Sirnitz): Michael Golznig (DM) & Matthias Blasge (OM)

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – SGA Sirnitz, 0:1 (0:0)

66 Matthias Blasge 0:1

