St. Stefan dreht ein 0:1 und bringt den Vorsprung in Unterzahl über die Ziellinie!

Der FC St. Michael/Lav. steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen SC jobcreativ St. Stefan mit 1:2. Zur Pause sah es dabei noch gut aus, Die Kirisits-Elf führte mit 1:0. Ein Doppelpack von Christoph Joham drehte die Begegnung, woran sich nach einer gelbroten Karte nichts änderte.

Das Spiel gab es bereits im Lavanttalcup vor wenigen Wochen, (2:2), womit sich die Geheimnisse der beiden Trainer voreinander in Grenzen hielten. 250 Zuschauer kamen zum Wolfsberger Gemeindederby, die so wie das Spiel eher schleppend in die Gänge kamen. Das sollte sich aber noch ändern.

St. Michael dominiert den 1. Durchgang

In der ersten Halbzeit spielten nur die Gäste, von St. Stefan war sehr zum Missfallen von Trainer Herwig Kreuzer nichts zu sehen.Selbst seine eigenen Spieler schauten sichtlich unzufrieden finster drein, wussten aber gegen St. Michael kein rechtes Rezept. St. Stefan konnte sich glücklich schätzen, in der ersten Halbzeit nur einen Gegentreffer kassiert zu haben, der war dafür besonders bemerkenswert: Stas Maze düpierte gleich drei grüne Jerseys und bezwang knapp außerhalb vom Strafraum Torhüter Sandro Oberdorfer (35.). Knapp vor der Pause nochmals Glück für die Gastgeber, dass aus einem unübersichtlichen Getümmel vor dem Tor nichts Zählbares für St. Michael herausschaute.

Doppelpack von Joham, Gelbrot für Vallant

St. Stefan war nach dem Seitenwechsel nicht wiederzuerkennen, Kreuzer fand da wohl die richtigen Worte in seiner Kabinenpredigt. Jedenfalls fanden die Gastgeber über den Kampf in das Spiel zurück und auch zu ihrer spielerischen Linie.

Christopher Joham drehte den Rückstand binnen einer Viertelstunde, die stärksten 15 Minuten der Heimischen. In der 52. Minute bediente ihn Mirel Sinanovic optimal, in der 68. Minute funktionierte eine erst am Vortag einstudierte Eckballvariante. Er netzte am Elferpunkt, da ging ein Trainerherz auf. Ein Geheimnis hatte St. stefan dann eben doch.

Die goldenen Minuten fanden ein jähes Ende, als sich Dominik Vallant zwei sicher vermeidbare gelbe Karten binnen zwei Minuten abholte. Jetzt drückte St. Michael wieder an, wollte unbedingt die Derbyniederlage verhindern und auch die Zuschauer in beiden Lagern gingen bei jeder Aktion begeistert mit. Mit dem Glück des Tüchtigen brachte es St. stefan über die Zeit und kostete die süßen Früchte eines Derbysiegs.

St. Stefan in der Spitzengruppe, St. Michael im Mittelfeld

SC jobcreativ St. Stefan macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang sechs. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SC St. Stefan.

St. Michael/L. rutschte mit dieser Niederlage auf den zehnten Tabellenplatz ab.

Stimme zum Spiel

Herwig Kreuzer (Trainer St. Stefan): "Es war mein erstes Derby mit St. Stefan und somit ist dieser Sieg was Besonderes. Ich habe auf ein 4-5-1 umgestellt. Die Mannschaft hat sich damit selbst aus dem Sumpf gezogen."

Die Besten: Stas Maze bzw. Joham (MfLi) & Mitja Leskovec (IV)

Unterliga Ost: SC jobcreativ St. Stefan – FC St. Michael/Lav, 2:1 (0:1)

35 Stas Maze 0:1

52 Christoph Raphael Joham 1:1

68 Christoph Raphael Joham 2:1

