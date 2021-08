Grafenstein siegt komfortabel gegen den ASV!

Details Mittwoch, 11. August 2021 22:56

Beim Midweek-Happening zwischen dem TSV Grafenstein und dem Annabichler SV gab es einen nie gefährdeten, klaren 3:0-Erfolg der Hausherren. Damit führt die Elf von Lucien Orga die erste Verfolgergruppe auf die Spitze an, während der ASV die rote Laterne umgeschnallt bekommt. Zeit zum Verschnaufen gibt es keine, für beide geht es bereits in wenigen Tagen weiter.

Der ASV präsentiert sich harmlos

Für beide Teams ging es um viel, ließen bereits einige Punkte auf den Unterliga-Plätzen liegen. Dass es vor allem die Annabichler nicht darauf auslegten auf Teufel komm raus zu stürmen, überraschte niemanden der rund 160 Fans, die sich an einem Werktag einfanden. Dazu fehlten bei den Gästen gleich ein Quintett an Stammspielern, mussten die jungen ran. Grafenstein kontrollierte das Geschehen von Beginn an, ohne noch die ganz dicken Hochkaräter vor den Beinen zu finden. Die Angriffe der Gäste fingen die Hausherren fast über die gesamte Spielzeit rund 20 Metern vor dem Tor ab.

In der 22. Minute stand Dominik Peketz nach einem Eckball von Lukas Rutnig zur Stelle, köpfte zur verdienten Führung in die Maschen. Bis zur Halbzeit gab es dann wenig Höhepunkte zu beklatschen, aber die Hausherren verloren in keiner Phase den zugriff auf die Begegnung.

Einzelaktion von Rutnig und eine die Wechselspieler sorgten für die Entscheidung

Obwohl es erst 0:1 stand, lag nie so etwas wie eine Wende in der Luft. Das 2:0 war nur eine Frage der Zeit und diese Ehre wurde Lukas Rutnig zuteil, der es im Alleingang regelte. Mit dem 2:0 war der Kas gegessen, Trainer Lucian Orga wechselte munter durch, gab auch den Youngstern Einsatzminuten. Zwei von diesen Wechselspielern sorgten für eine wunderschöne Abschlussaktion die sie sich mit dem 3:0 selbst veredelten. Florian Egger auf Fabian Temmel, der bezwang Keeper Fabian Rabinig zum dritten Mal. Endstand 3:0, Grafenstein erobert seine Punkte 5 bis 7, der ASV steht immer noch mit nur einem Pünktchen da, gab sich aber heute trotz fehlender Durchschlagskraft nie auf.

Stimme zum Spiel

Valentin Egger (Sektionsleiter Grafenstein): "Der ASV hatte das ganze Spiel über eigentlich nur eine einzige Chance. Ich bin mit den drei Punkten zufrieden und auch wie sie zustande kamen."

Die Besten (Grafenstein): Lukas Rutnig (Mf)

