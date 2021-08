Süsser Derbysieg für Kappel!

Details Sonntag, 29. August 2021 07:09

Durch ein 3:1 vor toller Kulisse holte sich SC Raika Kappel in der Partie gegen SV Dolomit Eberstein drei Punkte. Die Gäste wiesen über das Spiel wohl wesentlich mehr Ballbesitz auf, konnten aber eben nur einen Treffer erzielen. Der Derbysieg ist nicht nur Balsam für die Moral, sondern auch für die Tabelle. Kappel ist den Abstiegsrängen wieder entflogen.

Für Kappel-Trainer war bereits vor dem Spiel klar, mit spielerischen Mitteln wird man Eberstein nicht bezwingen können. Er setzte auf ein gut abgedecktes Zentrum, ließ dafür an den Flanken Räume zu.

Kappel fand sich schnell zurecht, war auf wenig Ballbesitz gut eingestellt. In der 13. Minute erhielt Florian Londer nach einem Foul an Franz Pusar die erste echte Chance für die Hausherren, die schon die ganze Woche auf dieses Derby brannten. Der Ball zappelte im Netz, der erste Schritt zur Überraschung gesetzt.

Eberstein lässt sich auf viele hohe Bälle ein

An der Spielanlage änderte sich mit der Führung nichts. Eberstein dominierte mit viel Ballbesitz, kam daraus gleichfalls zu Chancen, während Kappel weiter auf seine wenigen Möglichkeiten geduldig wartete. Wiederum waren die Krappfelder nach einem ruhenden Ball in der 34. Minute erfolgreich. Diesmal staubte David Körbler ab, der Außenseiter führte mit 2:0. Zu dem Zeitpunkt agierte Eberstein zusehends mit hohen Bällen, eine Spielanlage die Kappel entgegenkam. In der Luft erwies sich die Schweighofer-Truppe als sehr gefestigt.

Mehr als der Anschlusstreffer war nicht drin, die Wechsel bringen Stabilität

Nach der Pause brachte Kappel-Coach Schweighofer nach und nach das Trio Sasa Bakaric, Fabian Prieger & Stefan Stampfer in das Spiel. Die ersten beiden sollten für Stabilität, Stampfer für die Überrraschungsmomente sorgen. Zuerst aber gab es Hoffnung bei Eberstein, nach einem missglückten Fehlpass reagiert Eberstein blitzschnell verkürzt Ilias Chaschmagamadov auf 1:2.

Damit ebbte aber der Angriffswirbel der Gäste zugleich zusehends ab, die Wechsel griffen von Minute zu Minute mehr und tatsächlich sollte stefan Stampfer mit einem guten Pass das 3:1 durch Florian Londer einleiten, der auch den aufspringenden Ball besser einschätzte als Torhüter Elias Kogler (90.). Damit war die Überraschung perfekt und in Kappel herrschte Volksfeststimmung.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo SC Raika Kappel nun auf dem zwölften Platz steht. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat SC Kappel momentan auf dem Konto.

SV Eberstein rutschte mit dieser Niederlage auf den fünften Tabellenplatz ab. Vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Stimme zum Spiel

Karl Schweighofer (Trainer Kappel): "Dieses Spiel war ein ganz besonderer Moment für unseren Verein. Ich habe meinen Burschen vor dem spiel gesagt, dass mir sogar ein 80%iger Ballbesitz von Eberstein egal ist, solange wir unseren Gameplan erfüllen. Das hat wirklich toll geklappt."



Die besten (Kappel): Florian Londer (OM/St) & Georg Steiner (IV)

Unterliga Ost: SC Raika Kappel – SV Dolomit Eberstein, 3:1 (2:0)

13 Florian Londer 1:0

34 David Koerbler 2:0

59 Ilias Chaschmagamadov 2:1

92 Florian Londer 3:1

