St. Stefan rettet Punkt in Mittlern

1:1 hieß es nach dem Spiel von ASKÖ Mittlern gegen SC jobcreativ St. Stefan. Die Gastgeber dominierten weite Teile des Spiels, konnten aber in der zweiten Hälfte so gut dagegen halten, dass sogar ein Sieg nicht völlig unmöglich gewesen wäre. Torjäger Robert Matic biss sich gestern an Torhüter Sandro Oberdorfer die Zähne aus.

Mittlern dominiert klar die erste Hälfte, Matic vergibt einen Elfmeter

St. Stefan musste beim Aufwärmen wieder eine Verletzung hinnehmen, diesmal erwischte es Philipp Baumgartner. Der defensive Mittelfeldspieler verletzte sich nach ersten Befunden an der Patellasehne. Dabei blieb es aber nicht, Trainer Herwig Kreuzer nahm in der 18. Minute Mario Freitag vom Platz, der sich ohne Fremdeinwirkung den Mittelfußknochen brach. Ein wahrlich bitterer Auftakt für die Gäste, die sich ohnedies mit Händen und Füßen eines spielerisch stärken Gegners erwehren mussten.

Mittlern dominierte klar die erste Hälfte, vergab zahlreiche Chancen, darunter ein Elfmeter, der sich aus Sicht der Gäste unglücklich ergab: Mitja Leskovec rutscht im Strafraum aus, dabei geht der Ball an die Hand. Den von Matic geschossenen Elfmeter hält Sandro Oberdorfer, der überhaupt in der ersten Halbzeit die Lavanttaler im Spiel hält.

St. Stefan geht wie aus dem Nichts in Führung, Mittlern gelingt nur noch der Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel gewinnt St. Stefan einen Pressball auf der linken Seite, Mirel Sinanovic bedient Andreas Gressl mustergültig, der vom 16er für die zu dem Zeitpunkt völlig überraschende Führung abzieht (49.)! Aus diesem Treffer schöpften die Gäste nun auch für ihre Offensivbemühungen Kraft, das Spiel wurde offener und abwechslungsreicher.

Mittlern gelang nach einem schönen Spielzug über links der Ausgleich durch Eldar Lisic (59.). Dabei traf er von halblinks in die lange Ecke, hier war auch Teufelskerl Oberdorfer chancenlos. Gegen Ende der Begegnung und nach einigen Chancen auf beiden Seiten wurde das Spiel hektischer, Nico Hobisch (Mittlern) sah gelbrot. Jedes Team bekam seinen Matchball. Zuerst St. Stefan über Jakob Poms, der Mittlern-Keeper Reichart schon überwunden hatte, aber dann kratzte doch noch wer den Ball von der Linie. Im Gegenzug scheiterte Torjäger Robert Matic alleine wiederum an Oberdorfer. Es war nicht ganz sein Tag, es blieb beim 1:1.

Stimme zum Spiel

Herwig Kreuzer (Trainer St. Stefan): "Wir haben diese Saison die Seuche am Fuß. Die zwei Verletzten heute und die Entstehung vom Elfer sind symptomatisch für den Saisonverlauf. So gesehen sind die bislang erreichten Punkte zwar nicht das, was wir uns vorstellten, angesichts der Umstände aber annehmbar. Es gibt halt heuer keine Spiele zum Durchschnaufen, weil wir uns im gesicherten Feld befinden. Jedes Spiel ist wichtig. Mit dem 1:1 hier in Mittlern bin ich sehr zufrieden."

Die Besten (St. Stefan): Oberdorfer (Tor) & Andreas Pressl (DM)

Ligaportal wünscht den verletzten Spielern einen guten und raschen Heilungsverlauf.

Unterliga Ost: ASKÖ Mittlern – SC jobcreativ St. Stefan, 1:1 (0:0)

49 Andreas Gressl 0:1

59 Eldar Lisic 1:1

