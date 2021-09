Mittlern gewinnt trotz zahlreicher Ausfälle In Kappel!

Details Sonntag, 26. September 2021 10:25

Der SC Raika Kappel verlor gegen ASKÖ Mittlern mit 0:2 (0:1). Aufgrund des Saisonverlaufs an sich keine besondere Überraschung, aber Mittlern musste nicht weniger als 7 Spieler vorgeben, darunter 6 absolut namhafte Stammspieler. Trainer Richard Huber wählte daher eine besondere Taktik.

Ein enger Spielplan in einer 18er-Liga erfordert seinen Tribut

So fehlten dem Coach die beiden Innenverteidiger Nico Hrstic und Klemen Sebul sowie Torjäger Robert Matic. Besonders viel besser ging es Kappel-Trainer Karl Schweighofer freilich auch nicht, musste er doch neuerlich zwei Mann (Prieger und Pusar) zur ohnehin nicht kleinen Verletztenliste hinzufügen.

Mittlern richtet sich auf den Gegner aus

Es kommt nicht oft vor, dass Richard Huber sich in der Spielanlage groß um den Gegner kümmert, pflegt die Strategie das eigene Spiel der Konkurrenz aufzuzwingen. Nicht aber gestern, wo ihn die Ausfälle dazu brachten Kappel das Spiel zu überlassen, dann und wann auch den ansonsten unüblichen langen Ball zu spielen.

Kappel behagte diese Situation nicht, war wohl seinerseits darauf eingestellt, dass der Gegner mehr Ballbesitz aufweist. Ab der Mittellinie attackierte Mittlern und das brachte Marcel Hober in der 31. Minute alleine vor das Tor von Raphael Proprentner, der ihm keine Chance ließ. Mit dieser Führung ging es in die Kabinen, wobei Kappel vor der Pause stark aufkam, zweimal an Keeper Benjamin Reichart scheiterte.

Keine Änderung der Spielweise

An der Spielanlage änderte sich in der zweiten Hälfte wenig. Mittlern, mit einem Tor in Front, lauerte ganz ungewohnt auf Fehler im Spielaufbau und Kontermöglichkeiten, Kappel versuchte das Spiel zu gestalten, was den Heimischen aber sichtlich nicht so recht behagte. Allerdings gab es durchaus Chancen für die Gastgeber, Stefan Stampfer und Mario Prieger scheiterten entweder an Reichhart (Bombenabwehr gegen Stampfer aus kurzer Distanz) oder der eigenen Konzentration.

So kam es, wie es kommen musste, die vergebenen Chancen rächten sich, Adrian Lippnig erobert den Ball, überspielt dabei noch zwei Gegner und legt auf Hober ab. Der legt die drei Punkte für die Auswärtself in trockene Tücher (94.).

Kappel agierte also einmal mehr glücklos, kommt seit Runden nicht mehr recht vom Fleck, steckt hinten drin. Für Mittlern sieht es hingegen gut aus, Rang 4 und die Auslosung für den restlichen Herbst ist zumindest am Papier vielversprechend.

Stimme zum Spiel

Richard Huber (Trainer Mittlern): "Wir haben heute gesehen, dass wir in einem Spiel auch sieben Ausfälle verkraften können. Wir müssen dann zwar etwas anders spielen, aber es spricht für unseren breiten Kader."

Die Besten (Mittlern)

Benjamin Reichart (Tor), Adrian Lippnig (re Mf) & Marcel Hober (St)

Unterliga Ost: SC Raika Kappel – ASKÖ Mittlern, 0:2 (0:1)

31 Marcel Hober 0:1

90 Marcel Hober 0:2

