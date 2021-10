Grafenstein gewinnt in Ruden zu Null!

Details Samstag, 02. Oktober 2021 12:51

Der TSV Grafenstein, zuletzt mit zwei Niederlagen und acht Gegentreffern gebeutelt, kam beim SV Ruden wieder in Tritt und gewinnt mit 2:0. Die Gastgeber kämpften in den letzten Wochen mit vielen Verletzungen, fielen als einstiger Leader in der Tabelle daher etwas zurück.

Grafenstein dominiert die erste Hälfte

Die trotz der letzten Niederlage leicht zu favorisierenden Gäste bekamen sofort Zugriff auf die Begegnung, machten Dampf Richtung Gehäuse von Daniel Skorjanz. Richtig eingreifen musste er mangels Präzision der Grafensteiner Offensive aber noch nicht. Das änderte sich nach einer halben Stunde, als er im Herauslaufen Florian Egger den Ball vom Fuß klaute.

Wenige Minuten später war er dann doch geschlagen, ein Ball halb Schuss, halb Flanke wurde von David Skrbec abgefeuert und findet - an Freund und Feind vorbei - den Weg für die verdiente Führung in das Tor (34.). Egger berührte wahrscheinlich nicht mehr den Ball, auf jeden Fall sorgte er aber für die entscheidende Konfusion in der Ruden-Abwehr. Grafenstein erzielte kurz vor der Pause ein weiteres Tor, dem Kopfballtreffer von Fabian Temmel entsagte Schiedsrichter Karl Stark wegen Foulspiels aber die Anerkennung.

Ruden kommt nur durch Standards zu Möglichkeiten

Die zweite Hälfte begann mit der ersten Chance für die Gastgeber, aber ein Freistoß aus rund 30 Metern geht über das Tor. Bis zum Spielende sollten auch Standardsituationen vereinzelte Rudener Tormöglichkeiten einleiten, aus dem offenen Spiel heraus fand die Elf von Robert Skof kein Konzept gegen die diesmal wirklich gut stehende Abwehr von Grafenstein.

Die Elf von Lucien Orga war wesentlich gefährlicher, zuerst traf Lukas Rutnig noch die Latte, ehe Florian Egger doch das erlösende 2:0 erzielte (52.). Ein sehr schön heraus gespielter Treffer über links, ein Doppelpass hebelt die Abwehr aus, Egger steht an der 2. Stange alleine und braucht nur noch abzudrücken.

Bis zum Schlusspfiff gab es dann noch einige Chancen für Grafenstein, den Score zu erhöhen. Letztendlich ließen die Gäste hinten so wenig zu, dass nie mehr Kippgefahr drohte, die Hintermannschaft hatte nach acht Gegentoren in den beiden letzten Wochen diesmal alles im Griff. Ein verdienter Grafenstein-Sieg, damit bleibt der Meisterschaftsfavorit in der Tabelle dabei. Ruden wiederum ist heilfroh, bereits so viele Punkte gesammelt zu haben, die Verletztenliste von Trainer Skof umfasst mittlerweile sechs Männer.

Stimme zum Spiel

Lucien Orga (Trainer Grafenstein): "Mir war es einmal ganz wichtig, dass hinten die Null hielt. Auf das haben wir nach den letzten Niederlagen gezielt hingearbeitet. Für die Moral ein ganz wichtiger Erfolg für uns."

Die Besten (Grafenstein): Fabian Temmel (Re Mf) & Christopher Sauerschnig (St.)









