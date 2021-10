Ludmannsdorf trauert einem Sieg gegen St. Michael/L. nach!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 20:56

Jeweils einen Punkt holten SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf und St. Michael/L. an diesem Sonntag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Gäbe es wie im Schispringen Haltungsnoten, wäre wohl Ludmannsdorf etwas weiter vorne gerankt worden. Aber im Fußball zählen nun mal nur die Tore...

Ludmannsdorf geht mit Respekt in die Begegnung

Die Heimischen starteten für ein Heimspiel überraschend defensiv eingestellt, Trainer Simon Paulitsch gab seinen Spielern ein 4-4-1-1 auf den Weg mit, was aber auch den Ausfällen und den Vorlieben seiner Spieler geschuldet war. St. Michael selbst kam ohne vier Stammspieler nach Ludmannsdorf, darunter Alexander Kirisits & Stammkeeper Manuel Stocker, für den Raphael Petschenig in die Schlacht geworfen wurde.

Jedenfalls erwiesen sich die Gäste in dieser ersten Halbzeit als weitgehend harmlos. Ludmannsdorf begann das zu erkennen und erhöhte den Druck, ohne die Abwehr zu entblößen. Nach 35 Minuten zündete Dominik Killar den Turbo, kam in Alleingang in den Strafraum der Lavanttaler und schloss in die kurze Tormannecke ab! Dabei blieb es auch bis zur Pause.

St. Michael nützt einen Abwehr-Fauxpas zum Ausgleich

In der zweiten Hälfte war es mit der noblen Zurückhaltung von Ludmannsdorf vorbei, die Heimischen suchten die Entscheidung. Dabei bekam Jan Debevec den Matchball auf den Fuß serviert, er verschoss aber vom 5er ins de facto verwaiste Tor. Das fast zwingende 2:0 blieb aus und so bekam St. Michael seine große Szene, die die Lavanttaler kaltschnäuzig ausnützten. Ein weiter Abstoß vom Tor, die Innenverteidigung von Ludmannsdorf verschätzte sich beim Abfangen vom All und das antizipierte Philipp Talker bravourös, überlief die Verteidigung und schloss eiskalt ab! Der Ausgleich war sicher etwas glücklich, aber Ludmannsdorf konnte sich den Treffer und dessen Auswirkungen selbst zuschreiben. Gegen Ende kamen dann die Gäste selbst besser in das Spiel, fanden auch noch eine Möglichkeit vor, das Ding völlig zu drehen. Es blieb beim 1:1.

Zuletzt lief es erfreulich für SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Es handelt sich bislang um den zweitbesten Herbst in der Vereinsgeschichte, die nun schon Jahrzehnte in der Unterliga währt.

Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat St. Michael/L. momentan auf dem Konto. Die Lavanttaler befinden sich auf Kurs und holten in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt SV Ludmannsdorf bei SC Raika Kappel an, während St. Michael/L. einen Tag zuvor SV Union Raiba Ruden empfängt.

Stimmen zum Spiel

Simon Paulitsch (Trainer Ludmannsdorf): "Aufgrund vom Spielverlauf kann ich nicht ganz mit dem Remis zufrieden sein. Wir wussten, dass St. Michael wuchtig auftreten wird, aber eigentlich hatten wir das Spiel bis auf den Ausgleichstreffer unter Kontrolle."

Erwin Svensek (Obmann St. Michael): "Wir sind mit dem Punkt zufrieden. Die vier fehlenden Stammspieler wirkten sich dann halt doch aus, die Burschen haben geholt, was drinnen war."

Die Besten: Michael Jakopitsch (Re Vt.) bzw. Philipp Talker (OM)

Unterliga Ost: SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf – FC St. Michael/Lav, 1:1 (1:0)

35 Dominik Killar 1:0

78 Philipp Leon Talker 1:1

