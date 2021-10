Austria Klagenfurt dreht einen Pausenrückstand in St. Stefan!

Details Freitag, 08. Oktober 2021 23:52

Nach sechs Siegen in Folge gingen die Amateure der Austria Klagenfurt als Favorit in die Nachholbegegnung beim SC St. Stefan. Am Ende leuchtete auch ein 3:1-Sieg von der Anzeigetafel, die Klagenfurter mussten sich dafür aber gewaltig strecken, lagen zur Pause noch mit 0:1 zurück. Damit kommen die Schützlinge von Karl Micheu der Tabellenspitze wieder ein Stück näher.

St. Stefan überrascht Klagenfurt

Im Vorfeld vermuteten einige Spezis der Szene, wonach die Austria ihre Profis ins Lavanttal schicken könnte, nachdem ja diese Woche Länderspielpause herrscht. Das bewahrheitete sich nicht, Peter Pacult ließ fast den gesamten verfügbaren Profikader gegen St. Veit testen, so waren eher weniger als sonst im Dienste des Aufstiegsprojekts. Allerdings spielt die Austria am Sonntag nochmals (in Wölfnitz)

Zu Beginn erwischte St. Stefan die Austria auf dem falschen Fuß, traf schon nach wenigen Minuten die Latte, dieser Warnschuss blieb aber ungehört, weil wenig später erzielte Adnan Shabani das 1:0 für die Elf von Herwig Kreuzer. Der Offensivmann setzte sich in der Luft gegen die Austria-Abwehr durch. Bis zur Pause brachte der Favorit nichts auf die Reihe, St. Stefan ging völlig verdient mit einem Vorsprung zum Pausentee.

Die Austria kann die Begegnung drehen

Trotz der langen Siegesserie sind die Violetten ständig zum Siegen verdammt, der miserable Saisonstart samt einem Sternchen für Strafverifizierung in Ruden hallt noch immer nach. Trainer Karl Micheu brachte zur Pause den lange angeschlagenen Luca Grillemeier ins Spiel und der sorgte dann für neuen Schwung. Mittlerweile erkannten die Gäste aber als Gesamtes die drohende Gefahr und nahmen fortan die Zweikämpfe besser an, also spielten so, wie es im Unterhaus nötig ist, um Tore zu erzielen.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Florian Freissegger glich aus, der rechte Verteidiger schaltete sich ständig in das Angriffsspiel ein und seinen strammen Schuss vererbte ihm sicherlich sein Vater. Er bezwang Sandro Oberdorfer mit dem „falschen“ Fuß. Keine zwei Minuten später war das Resultat auf den Kopf gestellt, zwischen Josip Pejic & Denis Sinanovic passte einfach alles, vom millimetergenauen Pass in die Schnittstelle, über den Laufweg des Torschützen bis hin zum Abschluss. Danach kam St. Stefan beinahe noch zurück, bei einem Kopfball an die Querlatte fehlte nicht viel. Den abschließenden Treffer erzielte aber die Austria durch Grillemeier, wo wieder Freissegger davor seine Beine im Spiel hatte.

Der Austria ist damit nach Verlustpunkten Tabellenzweiter, muss freilich die reguläre Runde am Sonntag gegen Wölfnitz erst einmal gewinnen. St. stefan bleibt im Abstiegskampf, wenngleich ohne unmittelbar gefährdet zu sein. Das Spiel beim ASV am Sonntag ist eine 6-Punkte-Begegnung.

Stimme zum Spiel

Karl Micheu (Trainer Austria Klagenfurt): "Die erste Hälfte war wirklich schlecht von uns, so kann man in der Unterliga nicht gewinnen, da haben wir geglaubt, es geht von selbst. Die zweite Hälfte war schon eher nach meinen Vorstellungen, wenngleich immer noch Luft nach oben ist."

Die Besten (Austria: Freissegger (RV) & Sinanovic (St)

