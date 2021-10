SV Eberstein siegt mit glänzender Defensivleistung in Grafenstein!

Details Montag, 18. Oktober 2021 11:32

Durch ein 2:0 holte sich SV Eberstein drei Punkte bei Grafenstein. Die Görtschitztaler arbeiteten die ganze Woche auf dieses Spiel speziell hin, veränderten dafür auch ihr gewohntes Spielsystem- ein Plan der voll aufging. Damit wurde die Tabellenführung gleichfalls bestätigt und gefestigt.





4-2-3-1 statt 4-4-2 als Erfolgsformel



Tabellenführer beim Tabellenvierten, Kaiserwetter und zwei Teams die ihr Handwerk verstanden. Optimale Voraussetzungen für ein Fußballfest im Unterhaus. In den ersten Minuten erhielt Grafenstein wohl mehr vom Spiel, so richtig gefährlich konnte die Elf von Lucien Orga aber nicht werden. Roman Kerschhackl stellte seine Mannen hervorrgagend ein, ließ ein 4-2-3-1 statt das gewohnte 4-4-2 spielen, dadurch waren die Räume der Gastgeber eingeengt, was denen sichtlich nicht behagte.

Lukas Rabitsch brachte den SV Dolomit Eberstein in der 21. Minute nicht unverdient in Front. Er nützte einen Abspielfehler aus, läuft alleine auf Thomas Pachernig zu und schloss gekonnt in die lange Ecke ab. Dabei blieb es auch bis zum Seitenwechsel, in einem Spiel ohne die ganz großen Höhepunkten, aber hoher taktischer Disziplin.



Grafenstein schafft es nicht, seine Offensivpower auf den Platz zu bringen



Lucien Orga entschloss sich zur Pause zu einem Doppeltausch, zumindest optisch hatte die Maßnahme Auswirkungen, als Grafenstein einen gewissen Druck erzeugt, ohne aber richtige Großchancen generieren zu können. Da agierte die Abwehr rund um Florian Hausdorfer sehr umsichtig, wich keinen Millimeter vom Gameplan ab. Die seltenen Gegenangriffe strahlten dafür mehr Gefahr aus, der eingewechselte Sascha Kemer traf den Pfosten, bei einem Schuss von Rene Hartl zeichnete sich Pachernig aus. Es hing das 0:2 in der Luft und den Treffer besorgte schließlich Andre Wurzer (84.) nach einer tollen Kombination von hinten heraus, wo die meisten Anspielstationen wie im Training den Ball nur einmal berührten, das Tempo pushten. Damit war Grafenstein geschlagen, bestätigten die Gäste die Tabellenführung. Grafenstein ist nach der Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten vorläufig etwas abgerrissen.

Am kommenden Samstag trifft TSV Grafenstein auf SF Rückersdorf, SV Eberstein spielt tags darauf gegen FC St. Michael/Lav.



Stimme zum Spiel

Roman Kerschhackl (Trainer Eberstein): "Pauschallob an die ganze Truppe für diese meisterliche Defensivleistung. Wie der Sieg herausgepielt wurde, freut mich als Trainer ganz besonders."



Die Besten (Eberstein): Lukas Rabitsch (Mf re) & Florian Hausdorfer (IV)

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – SV Dolomit Eberstein, 0:2 (0:1)

21 Lukas Rabitsch 0:1

84 Andre Adolf Wurzer 0:2

