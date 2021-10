Der ASV holt sich gegen Ludmannsdorf den nächsten Punkt

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 09:22

Der Annabichler SV setzte seinen Aufwärtstrend gegen den SV Ludmannsdorf fort und holte gegen das Team aus der Spitzengruppe ein achtbares 2:2-Remis. In der Tabelle kommt die Elf von Wolfgang Thun-Hohenstein somit dem rettenden Ufer wieder ein Eitzerl näher.

Der ASV stellt sich auf Ludmannsdorf ein

Die Annabichler (ohne Kapitän Leininger/ Muskelfaserriss & den eben erst wieder zurückgekehrten David Valtiner) versuchten sichtlich die Kreise von Andreas Schawarz & Julian Hobel einzuschränken und so Zugriff auf das Spiel zu erlangen. Das gelang über weite Teile des Spiels ganz gut, dennoch mussten der ASV in der 20. Minute das 0:1 durch Markus Partl hinnehmen. Die Verteidigung brachte den Ball nicht weg, Partl lief schließlich alleine auf das Tor vom chancenlosen Fabian Rabinig, der sich später noch auszeichnen sollte.

Aber die Königsblauen wussten zu antworten. Bereits wenige Minuten später stand Dejan Podbreznik zur Stelle machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich per Kopf perfekt (26.). Mit diesem Unentschieden ging es auch in die Kabinen.

Wiederum ein Tor auf jeder Seite

Bei den Gastgebern blieb Patrick Schweizer in der Kabine. Der Angreifer zog sich ohne gegnerische Einwirkung eine Verletzung zu. Für ihn kam Michael Kolbitsch, der de facto mit seinem allerersten Ballkontakt den ASV in Führung brachte, wieder ein Kopfballtor.

Wie der ASV in der ersten Halbzeit, ließ sich auch Ludmannsdorf vom Rückstand nicht in Panik versetzen. Recht schnell gelang den Gästen der Ausgleich. Wiederum nützte die Elf von Simon Paulitsch dabei ein fehlerhaftes "Ausputzen", diesmal war es Nico Spendier, der als erster die Hände zum Himmel hob. Nach dem Ausgleich waren die Gäste dem Sieg näher. Torhüter Fabian Rabinig hielt mit zwei tollen Saves den Punkt fest. Letzten Endes wurde in der Begegnung von Annabichler SV mit SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf kein Sieger gefunden.

Das Remis brachte ASV in der Tabelle einen Platz voran. Das Heimteam liegt nun auf Rang 16. Annabichler Sportverein verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SVL zu besiegen.

Vor heimischem Publikum trifft Annabichler SV am nächsten Sonntag auf SV Gallizien, während SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf am selben Tag DSG Sele Zell in Empfang nimmt.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Thun-Hohenstein (Trainer ASV): "Der Punkt gegen den Co-Leader war verdient und macht mich stolz. Es geht bei uns ohne Frage aufwärts."

Die Besten (ASV): Fabian Rabinig (Tor) & Marco Pusnik (ZM)

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf, 2:2 (1:1)

20 Markus Partl 0:1

26 Dejan Podbreznik 1:1

48 Michael Kolbitsch 2:1

53 Nico Spendier 2:2

