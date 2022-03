"9-Punkter" für den Annabichler SV in Sirnitz!

Details Sonntag, 27. März 2022 17:41

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SGA Sirnitz und Annabichler Sportverein, die mit 1:2 endete. Damit qualifizierte sich der ASV gewissermaßen für weitere Spiele um den Klassenerhalt. Sirnitz war keineswegs das schlechtere Team beim „Heimspiel“ in Steuerberg. Erfreuliches gibt es von ASV-Trainer Wolfgang Thun-Hohenstein zu berichten: „Thune“ geht es gesundheitlich wieder besser, ist über dem Berg.

Sirnitz geht verdientermaßen in Führung

In Steuerberg gab es heute ein Doppel, um 11:00 siegten im 1C-Spiel die „eigentlichen“ Hausherren gegen Liebenfels mit 2:1. Danach kam Sirnitz dran, deren Platz hoch und im Schatten liegt und daher im März noch nicht bespielbar ist. Vor 200 Zuschauern geschah einmal recht wenig, ehe dann Sirnitz etwas Druck aufbaute, der mit einem Abstaubertor von Michael Golznig zum 1:0 (35.) seinen Höhepunkt fand. Zur Pause behielt SGA Sirnitz die Nase knapp vorn.

Mit Prawda kommt der Umschwung

Routinier Christian Prawda war lange verletzt, wird daher noch nicht über 90 Minuten eingesetzt. Heute spielte er etwas mehr als eine halbe Stunde, die sich aber für den ASV als äußerst ertragreich herausstellen sollte. Er harmonierte gut mit dem auffallenden Mittelfeldmann Christopher Kraxner. Alexander Killar erzielte per Kopf den Ausgleich, die Flanke kam von Martin Linder, die erhebliche Verwirrung im Sirnitz-Strafraum stiftete (60.). Keine 10 Minuten später stellten die Annabichler endgültig das Spiel auf den Kopf, nach einem schönen Spielzug von hinten heraus düpierte Aleksandar Petrovic die Sirnitzer Abwehr und schloss vom 11er in die Lange Ecke ab. Die Schlussoffensive brachte nichts ein, am Ende punktete ASV dreifach bei SGA Sirnitz. Für den ASV gleich ein „9-Punkter“, wie Sektionsleiter Sebastian Koschat nach dem Spiel erklärt.

Die SGA Sirnitz findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat Sirnitz derzeit auf dem Konto.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Annabichler Sportverein in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den 16. Tabellenplatz. Nach fünf sieglosen Spielen ist Annabichler SV wieder in der Erfolgsspur.

Nächster Prüfstein für SGA Sirnitz ist SV Gallizien (Sonntag, 15:00 Uhr). ASV misst sich am selben Tag mit TSV Grafenstein.

Wolfgang Thun-Hohenstein geht es wieder besser

Gute Nachrichten, nicht nur für den ASV, gibt es von Trainer Wolfgang Thun-Hohenstein. Er ist nach seiner schweren Erkrankung wieder auf der Normalstation, wird wieder ganz gesund werden. Am Donnerstag besuchte ihn Obmann Mathias Lampl im Klinikum, via Chats ist der Trainer bereits wieder mit seiner Mannschaft in Kontakt.

Stimme zum Spiel

Sebastian Koschat (Sektionsleiter ASV): „Besser waren wir in Summe bestimmt nicht, erzielten aber zum Glück ein Tor mehr als der Gegner. Damit haben wir das Spiel der letzten Chance gewonnen, uns gewissermaßen für den Abstiegskampf erst qualifiziert. Der Sieg war ein 6-Punkter fühlt sich aber wie ein 9-Punkter an.“

Die Besten (ASV): Martin Linder (IV) & Christopher Kraxner (DM)

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – Annabichler Sportverein, 1:2 (1:0)

68 Aleksandar Petrovic 1:2

60 Alexander Helmut Egon Emmerich Killar 1:1

35 Michael Golznig 1:0