Ruden rettet gegen Schlusslicht Kappel mit Last-Minute-Tor noch einen Punkt

Details Samstag, 09. April 2022 12:18

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem SV Ruden und dem SC Kappel 1:1. Kappel ging zum ersten Mal ohne Trainer Karl Schweighofer an den Start und Interimscoach Mark Steinberger durfte sich glich über einen Punkt freuen. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel hatte der SV Ruden aber noch mit 2:0 gewonnen.

Ruden spielt, Kappel trifft

Franz Pusar brachte den SC Raika Kappel in der 27. Spielminute in Führung. Ein hoher Ball fand per Flanke den Weg zum Schützen und Pusar netzte sehenswert nach einer Direktabnahme zum umjubelten 1:0 für das Schlusslicht ein. Ruden war gewillt auszugleichen, doch wurden die besten Chancen dazu vergeigt und die Chancenauswertung war gelinde gesagt mehr als mangelhaft. Bis zum Seitenwechsel sprang also nichts Zählbares für die Heimelf mehr heraus.

Später Ausgleich

Auch in der zweiten Halbzeit war Ruden das spielerisch bessere Team, das Runde wollte aber lange nicht in das Eckige. Kurz vor Ende der Partie war es Christopher Lobnig, der das Heimteam rettete und den Ausgleich zum 1:1 markierte (87.). Nach einem tollen Angriff über mehrerer Stationen traf er nach einem Stanglpass zum Endstand ins kurze Eck. Schließlich gingen der SV Union Raiba Ruden und der SC Kappel mit einer Punkteteilung auseinander.

Ruden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ruden findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Insbesondere an vorderster Front kommt der SV Union Raiba Ruden nicht zur Entfaltung, sodass nur 24 erzielte Treffer auf das Konto von ihnen gehen. Sechs Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen hat Ruden derzeit auf dem Konto, man entschied aber kein einziges der letzten 13 Spiele für sich.

Kappel holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Derzeit belegen die Gäste den ersten Abstiegsplatz. Mit nur 21 Treffern stellt der SC Kappel den harmlosesten Angriff der Unterliga Ost. Drei Siege, vier Remis und 15 Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der SC Kappel kann einfach nicht gewinnen.

Am nächsten Sonntag reist der SV Ruden zum Annabichler Sportverein, zeitgleich empfängt der SC Raika Kappel die DSG Sele Zell.

Robert Skof, Trainer des SV Ruden: "Spielerisch sind wir am richtigen Weg, denn wir waren heute 90 Minuten lang die klar bessere Mannschaft. Leider happert es bei der Chancenverwertung, denn eigentlich hätten wir zur Pause schon klar führen müssen. Das Tor zum Ausgleich war zwar schön und wir haben uns darüber auch gefreut, trotzdem wird es Zeit, dass wir uns für die guten spielerischen Leistungen auch belohnen."

Unterliga Ost: SV Union Raiba Ruden – SC Raika Kappel, 1:1 (0:1)

87 Christopher Anton Lobnig 1:1

27 Franz Pusar 0:1