Stefan Franz belohnt Gallizien – und schockt Grafenstein

Details Sonntag, 10. April 2022 16:07

Die alte Fußballweisheit, dass Derbys ihre eigenen Gesetze haben, zeigte sich gestern, als sich der TSV Grafenstein und der SV Gallizien zum Lokalderbytanz baten. Die Gäste siegten etwas überraschend, aber nicht unverdient mit 2:1. Der spielentscheidende Treffer war ein Bilderbuchtor. Es war der erste Sieg von Gallizien in Grafenstein seit langen sieben Jahren.

Kalte Dusche weggesteckt

Grafenstein sorgte für einen einwandfrei bespielbaren Platz, keine Selbstverständlichkeit angesichts der samstäglichen Wetterkapriolen. Beim Aufwärmen hörte es dann auf zu regnen- zu spät für die beiden Legionäre David Skrbec & Marko Roskar, die es nicht rechtzeitig über den verschneiten Loiblpass schafften und daher erst zur Halbzeit eingewechselt wurden.

Da stand es 1:1 Ex-Gallizien-Spieler Fabian Strasser markierte nach wenigen Minuten mit Links aus der Drehung die frühe Führung der Heimischen. Danach kam aber Gallizien immer besser in das Spiel, klopfte zweimal auf Metall, ehe nach Foul an Mochorko Stefan Franz den Ausgleich erzielte. Der Ball ging bei viel Verkehr im Strafraum an Freund und Feind vorbei.

Gallizien wartet geduldig auf die Konterchancen und schießt ein Supertor

Grafenstein-Trainer Lucien Orga brachte zur Pause seine beiden Legionäre & Lukas Rutnig ins Spiel, mit dem Trio erarbeiteten sich die im Frühjahr noch nicht überzeugenden Gastgeber eine Feldüberlegenheit. Gallizien vermochte mit dieser Veränderung in der Spielcharakteristik aber gut umgehen, zog sich zurück, attackierte erst ab der Mittellinie, einmal zeichnete sich Keeper Marcel Repnik bravourös aus.

Die Geduld lohnte sich, in der 80.Minute startete Gallizien über Christian Markoutz einen Traumkonter. Stefan Franz leitet mit der Ferse den Ball auf die Außenbahn weiter, wo Daniel Jobst Meter machte und seinen Gegenspieler überlief. Er legte noch optimal für Franz in den Rückraum auf, der mit seinem zweiten Treffer zum unangefochtenen Man of the Match kürte. Die letzten 10 Minuten überstand Gallizien mit viel Kampfgeist schadlos.

Elf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat TSV Grafenstein momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Grafenstein auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Die Stärke von Gallizien liegt in der Offensive – mit insgesamt 43 erzielten Treffern. Acht Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat SV Gallizien derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Gallizien konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

TSV Grafenstein tritt am kommenden Sonntag bei ASKÖ Wölfnitz an, SV Gallizien empfängt am selben Tag FC St. Michael/Lav.

Stimme zum Spiel

Andreas Pöck (Trainer Gallizien): „Ich verstehe die Außensicht, dass wir überraschend gewonnen haben, aber ich traute das meinen Burschen immer zu. Pauschallob an die Truppe!“

Die Besten (Gallizien): Franz (St) & Chr. Markoutz (ReAV)

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – SV Gallizien, 1:2 (1:1)

80 Stefan Franz 1:2

33 Stefan Franz 1:1

3 Fabian Strasser 1:0