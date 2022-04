Mittlern siegt nach Startproblemen noch klar

Details Freitag, 15. April 2022 00:28

Rückersdorf konnte Mittlern nur in der ersten Hälfte etwas entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Damit rehabilitierten sich die Jauntaler für die Niederlage in Eberstein, die höher ausfiel, als es der Spielverlauf erwarten ließ.

Mittlern noch mit Problemen gegen starke Rückersdorfer



Eigentlich ging Mitllern mit einem 1:0-Vorsprung in das Spiel hinein. Robert Matic sicherte ASKÖ Mittlern vor 200 Zuschauern aus einem Elfmeter die Führung (3.) nach Foul an Adrian Lippnig. Damit schien es früh in eine erwartete Richtung zu gehen, aber Rückersdorf konnte kontern. Das 1:1 von bejubelte Matthias Woschitz (16.), nachdem die 5er-Kette von Mittlern überlistet wurde. Mittlern spielte in dieser Phase nicht ganz das gewohnte Spiel, agierte mit höherem Pressing als gewohnt, was sich dennoch nicht negativ auswirkte. Christopher Hober markierte noch im ersten Umlauf die Führung für den Favoriten.

Mit einer kleinen Umstellung wird es doch noch deutlich

Trainer Richard Huber wies seine Mannen an, etwas tiefer zu stehen, zum gewohnten Spiel zurückzukehren. Seine Worte fruchteten, in der zweiten Hälfte hielten sich die Probleme mit dem Gegner in Grenzen, dafür gab es noch zwei Treffer auf der eigenen Seite, darunter einen der Marke Tor des Monats.

Das 3:1 wurde so wie häufig über die Seite vorbereitet, die rechte war es diesmal, wieder stand Christopher Hober nach Zuspiel von Bruder Marcel parat. (57.). Die endgültige Entscheidung folgte bereits wenige Minuten später, als wiederum Chr. Hober nach fantastischer Vorarbeit durch Lippnig in den Rückraum trifft. Damit war der Widerstand von Rückersdorf gebrochen, die Heimischen konnten das Ding heim spielen. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Andreas Oberbucher gewann ASKÖ Mittlern gegen Rückersdorf.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Mittlern in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Saisonbilanz von ASKÖ Mittlern sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 14 Siegen und drei Unentschieden büßte Mittlern lediglich sechs Niederlagen ein.

SF Rückersdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Der Gast verbuchte insgesamt vier Siege, neun Remis und neun Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist ASKÖ Mittlern zu FC Eisenkappel, zeitgleich empfängt SF Rückersdorf SC jobcreativ St. Stefan.

Stimme zum Spiel

Richard Huber (Trainer Mittlern): "Nachdem wir uns vorige Woche unter unseren Wert präsentierten, lief es heute gegen eine in der ersten Hälfte ausgezeichnete Elf aus Rückersdorf ausgezeichnet."

Die Besten (Mittlern): Pauschallob bzw. Adrian Lippnig (Mf) außen), Chr. Hober (Mf. zentr.) & Robert Matic (St).

Unterliga Ost: ASKÖ Mittlern – SF Rückersdorf, 4:1 (2:1)

63 Christopher Hober 4:1

57 Christopher Hober 3:1

30 Christopher Hober 2:1

16 Matthias Woschitz 1:1

3 Robert Matic 1:0