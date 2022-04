Schwarzer Tag für Kappel - zwei Rettungseinsätze sorgen für Horrorsituationen!

Details Sonntag, 17. April 2022 05:32

Die Differenz von einem Treffer brachte Sele Zell gegen den SC Kappel den Dreier. Das Match endete mit 0:1. Viel schlimmer war aber der Umstand, dass sich gleich zwei Spieler von Kappel schwer verletzten und die Rettung zwei Mal - einmal sogar mit Notarzt - auf das Spielfeld musste. Im Hinspiel hatte Sele Zell ebenfalls das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt.

Rettungseinsatz Nummer eins

In der 25. Minute kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen Sele Zell-Keeper Gregor Ebner und David Körbler. Dem Spieler des SC Kappel wurde das Knie nach außen durchgedrückt und man musste von einer ganz schlimmen Knieverletzung ausgehen. Deshalb wurde das Spiel auch sofort unterbrochen, die Rettung alarmiert und der Spieler am Platz behandelt. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Symbolfoto: pixabay lizenzfrei

Und wieder kracht es

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit die nächste Horrorsituation. Diesmal erwischte es Kappel-Tormann Markus Zimmermann, der nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler mit ausgekegelter Schulter vor Schmerzen schreiend am Platz lag. Erneut musste die Rettung her und aufgrund der argen Schmerzen wurde auch der Notarzt alarmiert. Wieder wurde das Spiel für lange 20 Minuten unterbrochen. Dass die DSG Sele Zell in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war der Verdienst von Anze Jelar, der in der Schlussphase zur Stelle war und einen Elfmeter zum entscheidenden 0:1 einnetzte. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegten die Gäste gegen den SC Kappel knapp. Für Kappel extrem bitter, wenn auch an diesem Tag wohl nur Nebensache.

Leichte Entwarnung

In einem ersten Statement konnte Kappel-Trainer Mark Steinberger zumindest für David Körbler eine leichte Entwarnung aussprechen: "Anscheinend ist es nicht die wirklich schlimme Knieverletzung, die Außenbänder dürften aber schon beleidigt sein." Wie es Tormann Markus Zimmermann geht, war zu Redaktionsschluss noch nicht in Erfahrung zu bringen.

ligaportal.at und alle Fußballfans wünschen den verletzten Spielern das Allerbeste und baldige Genensung.

Unterliga Ost: SC Raika Kappel – DSG Sele Zell, 0:1 (0:0)

75 Anze Jelar 0:1