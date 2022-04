Eisenkappel überrascht beim SV Ludmannsdorf!

Details Freitag, 22. April 2022 20:18

Mit einem 2:0-Erfolg im Gepäck ging es für FC Eisenkappel vom Auswärtsmatch bei SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf in Richtung Heimat. Eisenkappel landete damit einen überraschenden Coup, musste zudem eine Stunde mit einem Mann weniger das Auslangen finden. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 2:2-Punkteteilung auseinandergegangen.

Zuerst die Führung, dann eine frühe Gelbrote Karte

Eisenkappel ließ Ludmannsdorf kommen, aber sobald attackiert wurde, ließ sich die Starz-Truppe dann auch nicht lumpen, eroberte so zahlreiche Bälle, die auch zur Führung führten. Für das erste Tor sorgte Florian Opietnik. In der 27. Minute traf der Spieler von FC Eisenkappel per Kopf ins Schwarze. Er wurde dabei mustergültig von Julian Rumpf bedient, der nach Balleroberung zwei Mann aussteigen ließ.

Beinahe direkt nach der Führung sah David Smrtnik seine zweite Gelbe Karte, musste bereits nach einer halben Stunde das Spielfeld verlassen. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Eisenkappel übersteht Drangperiode von Ludmannsdorf und setzt den Deckel darauf.

Nach der Pause stellte Eisenkappel etwas um, reagierte auf den Umstand noch 45 Minuten in der Unterzahl spielen zu müssen. Direkt nach der Pause hatte Ludmannsdorf seine beste Phase, hätte den Ausgleich eigentlich machen müssen. Dreimal scheiterten die Angreifer von Trainer Simon Paulitsch allein vor Torhüter Simon Lobnik.

Das rächte sich, in der 75. Minute sticht Stefan Opietnik in den Strafraum rein, wird regelwidrig gestoppt. Den fälligen Elfmeter versenkte Tine Tramte zum 2:0 für Eisenkappel (75.). Die Schlussoffensive von Ludmannsdorf brachte dann nichts mehr ein.

SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf verbuchte insgesamt 11 Siege, 6 Remis und 6 Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass die Heimmannschaft in das Mittelfeld abzurutschen droht.

Der FC Eisenkappel bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und 15 Pleiten. Eisenkappel beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt SV Ludmannsdorf SK Austria Klagenfurt Amateure, während FC Eisenkappel am selben Tag gegen ASKÖ Mittlern Heimrecht hat.

Stimme zum Spiel

Bernhard Starz (Trainer Eisenkappel): "Das war eine ausgezeichnete taktische Leistung von meiner Mannschaft. Auch wenn wir am Sonntag gegen Mittlern zwei Mann von heute vorgeben müssen, mit derselben Leidenschaft und Disziplin ist auch gegen Mittlern was drin!"

Unterliga Ost: SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf – FC Eisenkappel, 0:2 (0:1)

75 Tine Tramte 0:2

27 Florian Opietnik 0:1