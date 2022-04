Wadl spielt St. Michael/Lav. schwindelig und sorgt für klaren Auswärtssieg von Wölfnitz

Details Sonntag, 24. April 2022 08:21

Mit 2:5 verlor St. Michael/Lav. am vergangenen Samstag deutlich gegen Wölfnitz. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kam es für die Lavanttaler dick und man musste in Durchgang zwei drei Tore einstecken. Schon im Hinspiel hatte der ASKÖ Wölfnitz die Oberhand behalten und einen 5:3-Erfolg davongetragen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Christopher Wadl traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Selvin Guso ließ sich in der 29. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für St. Michael/L. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Alexander Kirisits das 2:1 nach (42.). Den Freudenjubel von FC St. Michael/Lav. machte Wadl zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Foto: Gerhard Pulsinger

Wölfnitz übernimmt schnell das Kommando

Christof Reichmann trug sich in der 48. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Wadl schnürte einen Doppelpack (52./89.), sodass Wölfnitz fortan mit 5:2 führte. Letzten Endes ging der ASKÖ Wölfnitz im Duell mit St. Michael/Lav. als klarer Sieger hervor.

Kurz vor Saisonende steht St. Michael/L. mit 36 Punkten auf Platz acht. Zehn Siege, sechs Remis und acht Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Wölfnitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Offensiv konnte ASKÖ Wölfnitz in der Unterliga Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 60 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Wölfnitz verbuchte insgesamt elf Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen.

Mit insgesamt 40 Zählern befindet sich ASKÖ Wölfnitz voll in der Spur. Die Formkurve von FC St. Michael/Lav. dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Wochenende reist St. Michael/Lav. zum ASKÖ mexlog Gurnitz, zeitgleich empfängt Wölfnitz den SV Union Raiba Ruden.

Foto: Gerhard Pulsinger

Unterliga Ost: FC St. Michael/Lav. – ASKÖ Wölfnitz, 2:5 (2:2)

89 Christopher Wadl 2:5

52 Christopher Wadl 2:4

48 Christof Reichmann 2:3

45 Christopher Wadl 2:2

42 Alexander Kirisits 2:1

29 Selvin Guso 1:1

6 Christopher Wadl 0:1