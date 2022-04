Dank Matic: Mittlern holt Unentschieden

Details Freitag, 29. April 2022 22:42

2:2 hieß es nach dem Spiel von ASKÖ Mittlern gegen SK Austria Klagenfurt Amateure. Die Austria Amas gaben damit erstmals im Frühjahr Punkte ab und Mittlern holte sich den Zähler nach zweimaligem Rückstand auch verdient. Im Hinspiel hatte Austria Klagenfurt Amat. den Heimvorteil genutzt und mit 3:1 gewonnen.

Die Gäste führen nach einem strittigen Handselfer

Vor 150 Zuschauern wollte Mittlern alles unternehmen, um den Austria-Amateuren erstmals im Frühjahr Punkte streitig zu machen, vorerst schlug das Pendel aber gegen die Huber-Elf aus. In der 23. Minute zeigte der Linienrichter ein Hands im Strafraum an, Chris-Stephan Dierke markierte die Führung für die Violetten (23.), ein nicht unstrittiger Strafstoß. Davor war bereits viel Bewegung in der Startphase gegeben, beide Teams verzeichneten in den ersten Sekunden zuvor dicke Chancen. Die Führung von SK Austria Klagenfurt Amateure hatte bis zur Pause Bestand.

Mittlern kommt zu einem hochverdienten Remis

Für das erste Tor von ASKÖ Mittlern war Routinier Robert Matic verantwortlich, ein Mann für ganz besondere Spiele.In der 50. Minute besorgte er das 1:1 durch einen bombensicheren Elfmeter, den er selbst herausholte. In einer ausgeglichenen Phase sicherten sich die Gäste abermals die Führung, wiederum war es Dierke der traf. Seine Direktabnahme in die lange Ecke war ein sehr ansehnliches Kunststück. Aber Mittlern steckte nicht auf, zwang die Austria zu einer ungewohnten Defensivschlacht, mit vielen hohen Bällen nach vor oder überhaupt ins Out. Der Wille wurde belohnt: Matic schoss für Mittlern in der 80. Minute das zweite Tor, so wie oft davor in dieser Begegnung gab es Diskussionen, für die Austria war der Billardschuss weder nach der Kopfabwehr (!) von Goalie Marcel Köstenbaumer, noch nach dem daraus resultierenden Lattenpendler völlig hinter der Linie. Der Schiedsrichter gab den Treffer, am Ende stand es zwischen der Heimmannschaft und SK Austria Klagenfurt Amateure pari.

Das Konto von ASKÖ Mittlern zählt mittlerweile 49 Punkte, not bad für einen Aufsteiger. Damit steht Mittlern weiter auf einem starken dritten Platz. ASKÖ Mittlern verbuchte insgesamt 15 Siege, 4 Remis und 6Niederlagen. Die letzten Resultate von Mittlern konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Nach 25 Spieltagen und nur sechs Niederlagen stehen für Austria Klagenfurt Amat. 53 Zähler zu Buche. Mit 70 geschossenen Toren gehört SK Austria Klagenfurt Amateure offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Ost. Neun Spiele währt nun für Austria Klagenfurt Amat. die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von sieben Siegen hintereinander auszubauen.

Nächster Prüfstein für ASKÖ Mittlern ist SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf auf gegnerischer Anlage. SK Austria Klagenfurt Amateure misst sich mit SC jobcreativ St. Stefan.

Stimme zum Spiel

Richard Huber (Trainer Mittlern): "In meiner Zeit hier war es das beste Spiel überhaupt von meiner Mannschaft. Wir haben uns nicht nur das Remis erkämpft, sondern auch phasenweise die Begegnung dominiert.Ich bin sehr stolz. Ich hoffe ehrlicherweise, dass unser heutiger Gegner aufsteigt, die 1b eines Bundesligisten hat nichts in der Unterliga verloren."

Die Besten: Matic (St). bzw. Dierke (Mf)

Unterliga Ost: ASKÖ Mittlern – SK Austria Klagenfurt Amateure, 2:2 (0:1)

80 Robert Matic 2:2

56 Chris-Stephan Dierke 1:2

50 Robert Matic 1:1

23 Chris-Stephan Dierke 0:1