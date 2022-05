Nächstes X! Sirnitz kommt nicht über Unentschieden hinaus!

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:44

Am Sonntag kam die SGA Sirnitz nicht über ein 1:1 hinaus. Gegner war SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf, es ist bereits das fünfte Unentschieden im Frühjahr. Damit müssen die Albecker weiter um den Klassenerhalt bangen. Die Gäste hatten im Hinspiel mit 2:1 gewonnen.



Bereits nach wenigen Sekunden führte Sirnitz

Der Start verlief für die Vidreis-Elf wie aus dem Traumbuch, mit der ersten Aktion wurde eine Ecke herausgeholt, Tobias Kämper bringt das Leder an die Kurze Stange, wo Michael Golznig zum Kopfball von hinten in die Vorlage lief. Er traf zum blitzschnellen 1:0 in die lange Ecke! Danach behielt Sirnitz Zugriff zum Spiel, ohne aber weitere große Chancen generieren zu können. Umgekehrt blieb Ludmannsdorf gleichfalls weitgehend harmlos. Richtigerweise blieb es daher beim Minimalvorsprung zur Pause.

Eine hart Gelbrote Karte bringt Ludmannsdorf ins Geschehen zurück

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sirnitz die Schlagzahl, kam zu einigen vielversprechenden Chancen, scheiterte aber am Abschluss. In der Phase lag das wohl vorentscheidende 2:0 in der Luft, die mögliche Vorentscheidung. Es kam aber anders. Zuerst gab es einige Diskussionen, als der eingewechselte Andre Zitterer von Ludmannsdorf gelegt wurde. Das Foul selbst war nicht Gegenstand der Diskussion, sondern der Ort des Geschehens. Sirnitz wähnte diesen im Strafraum nicht so aber Schiedsrichter Michael Moser, der Freistoß knapp außerhalb vom Strafraum entschied. Dieser brachte nichts ein.

In einer der nächsten Szenen stellte Moser Daniel Krassnitzer nach der zweiten Gelben Karte vom Platz, eine harte Entscheidung. Zu zehnt verebbte der Angriffsschwung der Heimischen, ohne aber dass echte Gefahr drohte. Das änderte sich in der 78. Minute, als Andreas Schawarz den Ausgleich erzielte. Er resultierte aus einem freistoß im Mittelfeld, der Angreifer köpfte auf die eigene Schulter, von wo aus der Ball Schlussmann Lukas Freidl überhob. Im Finish musste sich Sirnitz noch glücklich über den Punkt schätzen, weil Ludmannsdorf den Matchball vergab. Schließlich gingen SGA Sirnitz und SV Ludmannsdorf mit einer Punkteteilung auseinander.

Vor dem Saison-Schlussviertel rangiert Sirnitz im unteren Mittelfeld des Tableaus. Sechs Siege, acht Remis und elf Niederlagen hat SGA Sirnitz momentan auf dem Konto. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Sirnitz kann einfach nicht gewinnen.

Ludmannsdorf befindet sich mit 40 Zählern im Niemandsland der Tabelle. SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf verbuchte insgesamt 11 Siege, 7 Remis und 7 Niederlagen. Gewinnen hatte bei SV Ludmannsdorf zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Als Nächstes steht für SGA Sirnitz eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag geht es gegen TSV Grafenstein. SVL empfängt parallel ASKÖ Mittlern.

Stimme zum Spiel

Günther Vidreis (Trainer Sirnitz): „Diese ganzen Unentschieden bringen uns einfach nicht vom Tabellenende weg.Es fehlen uns bei einem kleinen Kader zusätzlich unsere besten Spieler nach Verletzungen. Die Gelbrote heute war ein Witz, zwei ganz normale Fouls. Wenn er für beide zusammen einmal Gelb kassiert, ok. Ich glaube der Schiri hat einfach vergessen, dass Krassnitzer schon Gelb hatte.“

Die Besten: Michael Golznig (OM), Maximilian Alexander Trachmann (IV), Lukas Andreas Freidl (Tor) bzw. Hobel (Mf) Partl (St)

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf, 1:1 (1:0)

78 Andreas Schawarz 1:1

1 Michael Golznig 1:0