Eisenkappel hält die Hoffnung nach Heimsieg am Leben!

Samstag, 07. Mai 2022

Für SC Raika Kappel gab es in der Auswärtspartie gegen FC Eisenkappel nichts zu holen. SC Kappel verlor mit 1:2. Hundertprozentig überzeugen konnte Eisenkappel dabei jedoch nicht. Die Gastgeber fuhren den Pflichtsieg wohl verdient ein, gingen aber sträflich nachlässig mit ihren Torchancen um. Im Hinspiel hatten die Gastgeber einen Auswärtscoup gelandet und einen 2:0-Erfolg geholt.

Kappel effizient, Eisenkappel mit einem Abschluss aus vielen Chancen

Für Kappel war es eigentlich einmal mehr das Spiel der letzten Chance, ließen den Konkurrenten um den Klassenerhalt das Spiel machen. Auf dem Platz wirkten die Südkärntner klar besser, Zählbares brachte die Feldüberlegenheit aber trotz einiger Chancen nicht ein. So oblag es dem SC Raika Kappel für den Führungstreffer zu sorgen. Ein Fehler im Spielaufbau wurde gnadenlos ausgenützt, für den Treffer zeichnete sich Luka Prasnikar verantwortlich (23.).

Die Gastgeber, bei denen sich Trainer Bernhard Starz schon sicht- und hörbar über den Umgang mit den Möglichkeiten ärgerte, kamen durch Florian Opietnik doch noch vor der Pause zum Ausgleich. Er ließ sich in der 35. Minute nach Maßflanke von David Smrtnik nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für FC Eisenkappel. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Arbeitssieg für den FC Eisenkappel

Am Geschehen änderte sich in der zweiten Hälfte nichts. Die Heimischen spielten munter nach vor und vergaben ihre Chancen, Kappel wartete auf Gelegenheiten beim Umschalten. Diesmal kam aber doch Eisenkappel zuvor, Ecke in der 56. Minute, Stefan Opietnik bringt den Ball ur Mitte, nach einem Getümmel landet der Ball bei Tine Tramte, der noch einen Haken wie Torschuss anbringt! Es war der letzte Treffer der Begegnung und Eisenkappel musste im Finish froh sein, den Sieg über die Ziellinie gerettet zu haben, weil Kappel doch noch eine zwingende Chance vorfand. Letztlich war der wichtige Sieg aber verdient.

In der Endphase des Fußballjahres rangiert der FC Eisenkappel erstmals seit längerer Zeit wieder auf einem Nichtabstiegsplatz. Die letzten Resultate von FC Eisenkappel konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Der SC Kappel wird neben vielen Siegen wohl ein kleines Wunder für den Klassenerhalt benötigen.

Am Mittwoch muss Eisenkappel bei Annabichler Sportverein ran, zeitgleich wird SC Raika Kappel von SK Austria Klagenfurt Amateure in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel

Bernhard Starz (Trainer Eisenkappel): „Ich bin ja mit meinen 35 Jahren eher ein junger Trainer, aber solche Partien kosten mich graue Haare...

Der Sieg war sicher verdient, auch wenn ich wegen der Ausbeute nicht zufrieden war. Wir machten uns das Leben selbst schwer.“

Unterliga Ost: FC Eisenkappel – SC Raika Kappel, 2:1 (1:1)

56 Tine Tramte 2:1

35 Florian Opietnik 1:1

23 Luka Prasnikar 0:1