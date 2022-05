St. Stefan dreht Rückstand gegen Mittlern und ist aller Sorgen ledig

Details Mittwoch, 11. Mai 2022 22:09

SC jobcreativ St. Stefan und ASKÖ Mittlern boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Mit breiter Brust war ASKÖ Mittlern zum Duell mit SC St. Stefan angetreten – der Spielverlauf ließ bei Mittlern jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte geteilt.

Mittlern nützt seine Chancen eiskalt

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag St. Stefan bereits in Front. Adnan Shabani markierte in der dritten Minute die Führung. Ein wunderbarer Treffer, indem er eine Flanke volley versenkte. Lange währte die Freude der Heimmannschaft nicht, denn schon in der achten Minute schoss Adrian Martin Lippnig den Ausgleichstreffer für Mittlern. Die Gäste zeigten in der Phase, warum sie in der Tabelle weit vorne liegen, verwerteten ihre Chancen sehr effizient. So auch die Führung der Gäste, nachdem ein Ball nicht weit genug geklärt wurde. Andreas Dlopst versenkte den Ball in der 34. Minute vom 16er im Netz von SC jobcreativ St. Stefan. Zur Pause behielt ASKÖ Mittlern die Nase knapp vorn.

St. Stefan dreht das Spiel



Trainer Herwig Kreuzer nahm vor und nach der Pause einen erzwungenen Doppelwechsel vor, Egon Britzmann & Christoph Joham winkten ab, die Beine spielten nicht mehr mit. Die beiden 17-jährigen Mitja Leskovec & Jakob Rink sollten ihre Chance aber nützen. In der 53. Minute war abermals Shabani mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten, wiederum wunderschönen Treffer! Mirel Sinanovic brachte nach einem Abwehrfehler von Mittlern den Ball zum 3:2 zugunsten von SC St. Stefan über die Linie (82.). Im Finish dominierten dann die Gäste, trafen die Latte, einmal verbrachte Keeper Goriupp Wunderdinge, mit dem Glück des Tüchtigen brachten die Lavanttaler den Sieg über die Linie. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte St. Stefan schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet SC jobcreativ St. Stefan den zehnten Rang des Klassements. 10 Siege, 9 Remis und 8 Niederlagen hat SC St. Stefan momentan auf dem Konto. St. Stefan befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Das Konto von Mittlern zählt mittlerweile 52 Punkte. Damit steht der Gast kurz vor Saisonende auf einem starken vierten Platz. Die gute Bilanz von ASKÖ Mittlern hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Mittlern bisher 16 Siege, 4 Remis und 7 Niederlagen.

Für SC jobcreativ St. Stefan geht es schon am Sonntag bei SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf weiter. ASKÖ Mittlern empfängt schon am Sonntag SC Raika Kappel als nächsten Gegner.

Stimme zum Spiel

Herwig Kreuzer (Trainer St. Stefan): "Wir haben uns nun wirklich gefangen und haben nicht nur gewonnen, sondern ganz nach Spielplan auch auf Sieg gespielt!"

Die Besten (St. Stefan): Goriupp (Tor) & Shabani (OM)

Unterliga Ost: SC jobcreativ St. Stefan – ASKÖ Mittlern, 3:2 (1:2)

82 Mirel Sinanovic 3:2

53 Adnan Shabani 2:2

34 Andreas Dlopst 1:2

8 Adrian Martin Lippnig 1:1

3 Adnan Shabani 1:0