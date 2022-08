Erste Punkte für Gallizien nach Heimsieg über St. Stefan!

Details Montag, 15. August 2022 11:40

SV Gallizien gewann gegen SC jobcreativ St. Stefan mit 2:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.Der Sieg war verdient, insbesondere in der zweiten Halbzeit verzeichneten die Gäste keine nennenswerten Torchancen mehr.



Mpaka trifft im zweiten Versuch

Gallizien gab sechs Spieler vor, zwei Verletzte, zwei Urlauber und zwei Langzeitverletzte, so die traurige Aufzählung von Trainer Andreas Pöck. Die auf das Feld geschickte Truppe ließ sich aber diese vermeintliche Schwächung nicht anmerken, sondern verbiss sich sogleich in den Lavanttaler Gegner.

Für das erste Tor sorgte Raphael Mpaka. In der 28. Minute traf der Spieler von Gallizien ins Schwarze. Das Tor entstand, nachdem St. Stefan die Situation eigentlich geklärt hatte, der zweite Ball aber wieder schnurstracks in Richtung Gabriel Veratschnig rollte. Mathias Pegrin steckt für Mpaka durch und der bezwingt den Gastkeeper eiskalt. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Heimmannschaft.

Pegrin mit der endgültigen Entscheidung

Die Gäste waren im ersten Durchlauf noch präsent, in der zweiten Halbzeit spielten nur noch die Heimischen. Sie belohnten sich dafür über Mathias Christian Pegrin. Er schoss die Kugel zum 2:0 für SV Gallizien über die Linie (69.), nachdem ein Stanglpass von Josef Hribar an der kurzen Stange keinen Abnehmer gefunden hatte. An der langen lauerte Pegrin. St. Stefan-Trainer Herwig Kreuzer versuchte noch, mit einem Dreifachwechsel ohne Erfolg das Steuer herumzureißen. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte Gallizien einen dreifachen Punktgewinn gegen SC St. Stefan.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ SV Gallizien die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz.

Mit bisher nur drei Treffern zeigte der Sturm von St. Stefan erhebliche Defizite. Dafür stand die Defensive aber ziemlich sicher. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun.

Ein Sieg, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von SC jobcreativ St. Stefan bei.

Stimme zum Spiel

Andreas Pöck (Trainer Gallizien): „Eine kämpferische Großleistung meiner Mannschaft. Jetzt haben wir nächste Woche die Möglichkeit, uns von unten abzusetzen.“

Am kommenden Sonntag trifft Gallizien auf SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf, SC St. Stefan spielt tags zuvor gegen Annabichler Sportverein.

Unterliga Ost: SV Gallizien – SC jobcreativ St. Stefan, 2:0 (1:0)

69 Mathias Christian Pegrin 2:0

28 Raphael Mpaka 1:0