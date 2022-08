Mittlern schafft in letzter Minute noch den Ausgleich!

Details Sonntag, 21. August 2022 19:36

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich TSV Grafenstein und ASKÖ Mittlern mit 2:2. Zweimal ging Grafenstein in Führung, ebenso oft konnten die Jauntaler dann in einem insgesamt guten Spiel noch ausgleichen.



Die erste Halbzeit gehört den Heimischen

Es ist noch nicht lange gespielt, als Fabio Miklautz Lukas Rutnig optimal einsetzt, dieser aber dann im Strafraum gestoßen wird. Schiedsrichter Günther Messner entscheidet auf Strafstoß, den Miklautz zur Führung verwertet. Danach zog sich Grafenstein zurück, verlegte sich auf den Konter. Gewisse Ansätze für Torgefährlichkeit waren auf beiden Seiten bis zum Pausenpfiff gegeben. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für das Heimteam.



Turbulentes Finish

Im zweiten Durchgang kam Grafenstein zunächst wieder besser in die Begegnung hinein, ein schneller Treffer wie in der ersten Halbzeit wollte aber nicht gelingen. Stattdessen kassierte die Weitensfelder-Elf den Ausgleich, der ASKÖ Mittlern bejubelte Marcel Hober (66.). Nochmals ging Grafenstein durch den zweiten Treffer von Miklautz in Führung. Der verwertete einen zweiten Ball vom 16er, sein Schuss wirkte nicht unhaltbar (86.).Beste Karten für die Heimischen also, die aber dann doch noch den (verdienten) Ausgleich hinnehmen mussten. Kurz vor Ende der Partie war es Defensivroutinier Nico Hrstic, der Mittlern rettete und den Ausgleich markierte (89.). Letztlich trennten sich TSV Grafenstein und ASKÖ Mittlern remis.

Grafenstein erobert mit diesem Remis damit die Tabellenführung, bei Mittlern zeichnet sich nach bescheidenem Start ein eindeutiger Aufwärtstrend ab.

Stimme zum Spiel

Stefan Weitensfelder (Trainer Grafenstein): „Auch wenn der späte Ausgleich natürlich bitter für uns war, das Remis geht in Ordnung.“

Grafenstein tritt am kommenden Sonntag bei DSG Sele Zell an, Mittlern empfängt am selben Tag den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg.

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – ASKÖ Mittlern, 2:2 (1:0)

89 Nico Hrstic 2:2

85 Fabio Sebastian Miklautz 2:1

66 Marcel Hober 1:1

8 Fabio Sebastian Miklautz 1:0