Der Annabichler SV siegt gegen Ludmannsdorf

Details Freitag, 26. August 2022 22:02

Annabichler Sportverein trug gegen SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf einen knappen 1:0-Erfolg davon. In einem weitgehend offenen Spiel erzielte Routinier Patrick Schweizer den goldenen Treffer womit die Königsblauen nach Verlustpunkten weiter an der Tabellenspitze anklopfen.

Ludmannsdorf erstmals wieder vollzählig

Die Gäste kämpften bislang mit vielen Ausfällen, Trainer Simon Paulitsch konnte erstmals heuer auf eine volle Bank setzen. Seine Elf strahlte in den ersten Minuten auch mehr Gefahr aus, erste Halbchancen stellten sich ein. Beide Teams standen im ersten Durchgang zwar hoch, so richtig mit Nachdruck wurden die ballführenden Spieler aber nur selten in der eigenen Hälfte attackiert. Der ASV fand im Laufe des Spiels besser in die Begegegnung, insbesondere Patrick Schweizer und Luca Pichler beschäftigten die Abwehr der Gäste. Nach den ersten 45 Minuten ging es dennoch ohne Torerfolg in die Kabinen.

Patrick Schweizer mit dem Goldtor, Ex-Ludmannsdorf-Keeper Kajkut lässt sich nicht bezwingen

In der zweiten Halbzeit gab es auf beiden Seiten Umstellungen, ein wenig mehr Risiko wurde genommen. Nachdem Ludmannsdorf durch Dino Bilajbegovic eine aussichtsreiche Möglichkeit vergab, kam im Gegenzug der Ball zu Luca Pichler, der auf der rechten Seite sich parallel zur Torlinie durchsetzte. Patrick Schweizer verschaffte sich standesgemäß im Stile des Strafraumstürmers den benötigten Meter Raum, wird von Pichler bedient und der lupft den Ball an Mario Tomic vorbei ins Tor (52.)!

Ludmannsdorf lief diesem Rückstand erfolglos bis zum Ende nach. Torchancen gab es, speziell die weiten Einwürfe von Alessandro Oraze gaben der ASV-Abwehr einiges auf, in diesem Zuge traf Dominik Killar auch die Latte, nachdem er einen ASV-Verteidiger anköpfelte. Das war aber zugleich die einzige Aktion, wo Ex-Ludmannsdorf-Schlussmann Vladimir Kajkut geschlagen war, ansonsten fischte er alles souverän runter, bzw. las er die Wege seiner Ex-Kameraden sehr sicher. Auf der Gegenseite konnte sich Tomic einmal gegen Schweizer auszeichnen. Unter dem Strich verbuchte Annabichler Sportverein gegen Ludmannsdorf einen 1:0-Sieg.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Thun-Hohenstein (Trainer ASV): „Ich bin stolz auf die Entwicklung meiner Mannschaft in den letzten Monaten. Die Belohnung für vier Trainings jede Woche.“

Simon Paulitsch (Trainer Ludmannsdorf): „Ein Remis wäre gerechter gewesen, wir haben aber eben nicht getroffen. Wir sind vor dem Tor noch zu wenig konsequent.“

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Annabichler SV im Klassement nach vorn und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Prunkstück von Annabichler Sportverein ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst drei Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Annabichler SV bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Annabichler Sportverein drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. SV Ludmannsdorf musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Ludmannsdorf insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nur einmal ging SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Annabichler Sportverein tritt am Mittwoch, den 31.08.2022, um 18:00 Uhr, bei SC jobcreativ St. Stefan an. Drei Tage später (17:00 Uhr) empfängt SV Ludmannsdorf SGA Sirnitz.

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf, 1:0 (0:0)

52 Patrick Schweizer 1:0