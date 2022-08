Gallizien erstmals nach neun Niederlagen wieder gegen Eisenkappel erfolgreich!

Details Sonntag, 28. August 2022 14:28

SV Gallizien und FC Eisenkappel boten den rund 450 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Es war der erste Derbysieg seit Ewigkeiten für die Heimischen, die schwarze Serie gegen Eisenkappel wurde abgelegt.



Zwei frühe Treffer bringen keine Entscheidung

Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld prinzipiell gleich gute Siegchancen eingeräumt – wäre da nicht die Statistik der letzten Jahre, die neunmal in Serie Eisenkappel als Sieger auswies, ein Umstand, der für Gesprächsstoff auf beiden Seiten sorgte.

Bereits in der Anfangsphase spielte Raphael Markoutz David Mochorko mustergültig frei und der traf zur Begeisterung der Heimfans zum 1:0 (5.). Lange währte die Freude von Gallizien nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Tine Tramte den Ausgleichstreffer per Elfmeter für Eisenkappel. Leon Mert ging da im Strafraum etwas zu ungestüm zur Sache. Bis zur Halbzeit änderte sich in einem ausgeglichenen Spiel am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Mochorko legt seine Ladehemmung ab

Im Gegensatz zur ersten Halbzeit mussten die Fans bis zu den letzten Minuten warten, ehe sie ihre Torschützen feiern konnten. David Mochorko brach erneut den Bann, nach einer famosen Einzelleistung, wo er unwiderstehlich von der Seite in den Strafraum hineinstach und Keeper Simon Lobnik bezwang (78.). Der Angreifer überwand damit die Ladehemmung, die ihn bislang quälte. Josef Christian Hribar schoss die Kugel zum 3:1 für die Heimmannschaft über die Linie (80.). Kurz vor Ultimo war noch Florian Opietnik zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von FC Eisenkappel verantwortlich (88.). Gallizien hielt in der Nachspielzeit den Derbygegner aber weitgehend vom Gehäuse fern, und strich die Optimalausbeute gegen die Gäste ein.

Stimme zum Spiel

Andreas Pöck (Trainer Gallizien): „Jede Serie reißt einmal. Das wollte ich meinen Spielern vermitteln. In dieser Liga kann fast jeder jeden schlagen..“

Statistik

Es war der erste Sieg von Gallizien über Eisenkappel nach neun Niederlagen.

SV Gallizien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Gallizien findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13.

Trotz der Niederlage belegt Eisenkappel weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Mit dem Gewinnen tut sich FC Eisenkappel weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

SV Gallizien tritt am Freitag, den 02.09.2022, um 18:30 Uhr, bei ASKÖ Wölfnitz an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Eisenkappel Annabichler Sportverein.

Unterliga Ost: SV Gallizien – FC Eisenkappel, 3:2 (1:1)

88 Florian Opietnik 3:2

80 Josef Christian Hribar 3:1

78 David Mochorko 2:1

10 Tine Tramte 1:1

5 David Mochorko 1:0