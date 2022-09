Erster Sieg für Sele Zell!

Details Freitag, 02. September 2022 20:42

Am Freitag trafen der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg und DSG Sele Zell aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Es war der erste Sieg für die bereits unter Druck stehende Elf von Darko Djukic, in einem qualitativ nicht hochstehenden Spiel.

Sele Zell bringt die frühe Führung in die Halbzeit

Keine gute Partie erlebten die rund 250 Zuschauer in St. Michael, aber auch in solchen Begegnungen zählen die Punkte gleich. Beide standen wegen der Tabellensituation unter nicht unerheblichen Druck, Für St. Michael bot sich die Chance, erneut ins Mittelfeld aufzurücken, bei den Zellanern war nach lediglich zwei Punkten in sechs Spielen Verlieren fast schon verboten.

Zell konnte früh die Führung erzielen. Matic Jerina zog nach fünf Minuten einfach ab und der Ball fand den Weg ins Tor! Ruhe brachte dieser Treffer aber genauso wenig in die Gästereihen, wie auch die Heimischen nicht mit dem gebotenen Druck bzw. Präzision antworten konnten. Bis zum Seitenwechsel sprang daher nichts Zählbares mehr heraus.

Sieg mit Wermutstropfen

In der 56. Minute brachte Miran Kelih das Netz für DSG Sele Zell nach einer Maßflanke per Kopf zum Zappeln. Jetzt wachte St. Michael auf und wurde dafür in der 78. Minute durch Ziga Rozej mit dem Anschlusstreffer belohnt. Fünf Minuten später die wohl endgültig entscheidende Szene. Daniel Perkounig wird von Mathias Müller gefoult, der Übeltäter wurde vom Platz gestellt, Perkounig verletzte sich bei dieser Aktion und musste ebenfalls ausscheiden. Numerisch unterlegen, konnten die Gäste die Punkte mit auf die Koschuta nehmen. Kurz vor Schluss traf Emil Daliposki abermals per Kopf für Sele Zell (92.).

Stimme zum Spiel

Darko Djukic (Trainer Zell): „So richtig freuen kann ich mich heute trotz des ersten Siegs nicht. Einerseits war das Spiel von beiden mäßig, andererseits verletzte sich Perkounig womöglich wieder ähnlich wie in jüngster Vergangenheit. Mit dem Finger zeige ich aber dennoch nicht auf St. Michael, auch das ist leider Fußball.“

Statistiken

Der ASKÖ St. Michael/Bl. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. St.

Michael/Bl musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ Sele Zell vorläufig den letzten Rang und nimmt jetzt den 15. Tabellenplatz ein. Mit erschreckenden 16 Gegentoren stellt DSG Sele Zell die schlechteste Abwehr der Liga. Sele Zell fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

St. Michael/Bl tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei SV Bad St. Leonhard an. Einen Tag später empfängt Sele Zell SC jobcreativ St. Stefan.

Unterliga Ost: ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg – DSG Sele Zell, 1:3 (0:1)

92 Emil Daliposki 1:3

78 Ziga Rozej 1:2

56 Miran Kelih 0:2

5 Matic Jerina 0:1