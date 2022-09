Grafenstein gewinnt in souveräner Manier bei St. Veit

Details Samstag, 10. September 2022 14:54

Mit SC St. Veit und Grafenstein trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für SC St.

Nur einmal wankte der Tabellenführer

In den ersten Minuten gab St. Veit noch forsch den Ton an, Benjamin Habich fand bei einer guten Gelegenheit in Thomas Pachernig seinen Meister. Ab diesem Zeitpunkt gab der Tabellenführer über weite Strecken der Begegnung den Ton an. Vor den Augen der 350 Zuschauer stellte Fabian Temmel das 1:0 für den Gast nach einer Miklautz-Ecke per Kopf sicher (8.). Bereits in der 13. Minute erhöhte Fabian Strasser den Vorsprung nach einem Solo. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen, einmal verhinderte Pachernig den möglichen Anschlusstreffer.

Mit dem 3:0 ist alles klar

TSV Grafenstein baute die Führung aus, indem Strasser zwei Treffer nachlegte (63./70.). Damit war die Parte gelaufen, in der Schlussphase gelang Edin Serdarevic noch der Ehrentreffer für SC St. Veit (85.). Am Ende verbuchte Grafenstein gegen die Gastgeber einen in dieser Höhe nicht zu erwartenden Sieg.

Stimme zum Spiel

Stefan Weitensfelder (Trainer Grafenstein): "Das war heute einer meiner schönsten Siege als Trainer und der schönste in der Unterliga. Pauschallob an die gesamte Truppe."

Die Besten (Grafenstein): Strasser (Mf li) & Dominic Oraze (6er)

Statistik und Serien

In der Tabelle liegt SC St. Veit nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SC St. Veit bei.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von TSV Grafenstein stets gesorgt, mehr Tore als Grafenstein (23) markierte nämlich niemand in der Unterliga Ost. TSV Grafenstein knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Grafenstein sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

In Fahrt ist SC St. Veit aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von fünf sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei TSV Grafenstein dagegen läuft es mit momentan 19 Zählern wie am Schnürchen.

Am kommenden Sonntag trifft SC St. Veit auf den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg, Grafenstein spielt tags zuvor gegen FC St. Michael/Lav.

Unterliga Ost: SC St. Veit – TSV Grafenstein, 1:4 (0:2)

85 Edin Serdarevic 1:4

70 Fabian Strasser 0:4

63 Fabian Strasser 0:3

13 Fabian Strasser 0:2

8 Fabian Johann Temmel 0:1