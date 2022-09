Serie hält an! Donau Klagenfurt weiterhin ungeschlagen

Details Samstag, 17. September 2022 18:39

An diesem kühlen Samstagnachmittag im September wurde die 9. Runde der Unterliga Ost ausgespielt. In vielen Ligen in ganz Kärnten war das Wetter der Spielverderber. Nicht so aber in der Landeshauptstadt, in der ein spannendes Duell bevorstand. Der bisher noch ungeschlagene SV Donau Klagenfurt - St. Ruprecht traf auf den SV Dolomit Eberstein, der mit einer Niederlage in der Saison auch keine schlechte Bilanz hatte. In diesem Spiel konnten die Klagenfurter dominieren und ihre Serie an ungeschlagenen Spielen fortsetzen.

Donau Klagenfurt dominiert die Partie

Trotz der kalten und regnerischen Witterungsbedingungen haben 130 Zuseher den Weg in die Donau Arena Klagenfurt gefunden. Mit der Ambition, in diesem Spiel als Sieger vom Platz zu gehen, gingen die Gastgeber in die Begegnung. Trainer Trappitsch startete mit vielen jungen Spielern in der Startelf, die ordentlich Schwung in das Duell der beiden Mannschaften bringen sollten. Genau dies ging auch auf, denn vom Start weg gehörten die meisten Spielanteilen den Gastgebern. Von den Gästen aus Eberstein war hingegen wenig zu sehen. Nach einem relativ unspannenden ersten Durchgang mit Vorteilen auf Seite der Gastgeber, ging es torlos in die Kabinen. Auch die zweite Hälfte verlief ähnlich, mit dem Unterschied, dass dort die Tore, welche in Halbzeit eins versäumt wurden, dann doch noch geschossen wurden. So waren es Nikolaus Ziehaus und Boyo Jarjue, die das Spiel zugunsten der Gastgeber entscheiden konnten.

Hält die Serie der Klagenfurter?

Auch nach der 9. Runde steht der SV Donau Klagenfurt immer noch als einziges ungeschlagenes Team in der Unterliga Ost da. Vier Siege und fünf Unentschieden konnten bereits in dieser Saison verbucht werden, welche den Jungs von Robert Trappitsch mit 17 Punkten vorübergehend den zweiten Tabellenrang bescheren. Ein richtiger Härtetest kommt aber nächste Woche. Dort reist nämlich der Tabellenführer, der TSV Grafenstein in die Donau Arena und hat das Ziel, diese Serie zu beenden. Man sei gespannt, ob die Klagenfurter auch dort einen Sieg oder ein Unentschieden einfahren können, oder ob doch die erste Niederlage winkt. Auf den SV Eberstein wartet mit dem Annabichler Sportverein die nächste Mannschaft aus der Landeshauptstadt.

Christian Trappitsch, Co-Trainer SV Donau Klagenfurt - St. Ruprecht:

"Lob an die Mannschaft. Mit einer jungen Startelf konnten wir heute diese Partie dominieren und im Endeffekt mit den zwei hochverdienten Toren im zweiten Durchgang für uns entscheiden. Der Wille hat heute gewonnen. Mit der besten Defensive und einer Serie von neun Spielen ohne Niederlage in der Liga, gehen wir voller Motivation in das Spitzenduell gegen Grafenstein nächste Woche."