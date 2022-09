Auch gegen Grafenstein erfolgreich! Die Donau-Youngster rocken die Liga!

Details Samstag, 24. September 2022 19:14

Der SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht freute sich die ganze Woche auf das Match gegen Leader TSV Grafenstein. Zurecht, trotz eines gebrauchten Tagesbeginns gab es einen überzeugenden 3:1-Sieg auf heimischem Geläuf.



Hiobsbotschaften am Morgen

Co-Trainer Christian Trappitsch bekam am Samstagmorgen Absagen von Routinier Thomas Guggenberger & der gesetzte Innenverteidiger Luca Thaler zugestellt. Beide sind erkrankt und konnten nicht zum Schlagerspiel in der Donauarena auflaufen, wo sich eine ordentliche Crowd einfand (320 Zuschauer). Also feierte Nico Horr (17) sein Debüt als Starter in der Innenverteidigung, Amer Krcic kehrte nach sechswöchiger Verletzungspause als Denker und Lenker im Mittelfeld in die Truppe zurück.

Donau spielt sich komfortablen Vorsprung raus

Das Spiel verlief in den ersten 30 Minuten ausgeglichen, Miklautz setzt für Grafenstein einen Freistoß über die Querlatte, die einzige wirklich brenzlige Situation in dieser Phase. Aber dann kam der erste Auftritt des abermals groß aufspielenden Maximilian Trappitsch: Direktpass auf Boyo Jarjue, Leo Petzner vollendet zu seinem Premierentor in der Unterliga!

Die Heimischen setzten gleich einen darauf: Trappitsch optimal auf Izidor Kamsek, der nur noch einschieben braucht (33.). Mit der Führung für SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht ging es in die Kabine.

Überraschend frühe Entscheidung zugunsten von Donau

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur neun Minuten, dann war der Kas im Grunde gegessen. Maximilian Trappitsch machte es diesmal selbst und legte in der 54. Minute zum 3:0 für SV Donau Klagenfurt nach. Leo Petzner leistete diesmal die Vorarbeit nach einem Pass in den Rückraum von der Torlinie. Fabian Strasser verkürzte für Grafenstein später in der 68. Minute auf 1:3, die große Aufholjagd blieb aber aus. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte SV Donau einen dreifachen Punktgewinn gegen TSV Grafenstein.



Stimme Zum Spiel

Christian Trappitsch (Co-Trainer SV Donau): „Wir sind jetzt seit 10 Spielen ungeschlagen. Das heute war ein Fußballfest für die Fans.“

Die Besten: Trappitsch (Mf) Petzner (LMf)



Statistiken

SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht hat nach dem souveränen Erfolg über Grafenstein weiter die zweite Tabellenposition inne. Wer SV Donau Klagenf. besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte SV Donau. SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und fünf Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich SV Donau Klagenf. selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Mit beeindruckenden 27 Treffern stellt TSV Grafenstein den besten Angriff der Unterliga Ost, allerdings fand SV Donau diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die gute Bilanz von Grafenstein hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher sieben Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Am kommenden Sonntag tritt SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht beim ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg an, während TSV Grafenstein einen Tag zuvor SV Dolomit Eberstein empfängt.

Unterliga Ost: SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht – TSV Grafenstein, 3:1 (2:0)

68 Fabian Strasser 3:1

54 Maximilian Trappitsch 3:0

33 Izidor Erazem Kamsek 2:0

29 Leo Petzner 1:0