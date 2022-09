Eberstein nach spätem Ausgleich über Schiedsrichter verärgert

Details Montag, 26. September 2022 16:23

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen SV Dolomit Eberstein und Annabichler SV 2:2. Eberstein ging zweimal in Führung, die Annabichler glichen ebenso oft aus. Das 2:2 brachte die Görtschitztaler in Wallung. Aus ihrer Sicht lag eine krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters vor.

Handselfer vor der Pause lässt Eberstein jubeln und Wolfgang „Thune“ Thun-Hohenstein Rot sehen

Holpriger Start auf beiden Seiten, der ASV wirkt in den ersten Minuten etwas gefährlicher, das Niveau war aber noch überschaubar. Danach bekam Eberstein das Spiel besser in den Griff und kreierte erste Chancen, die größte davon fand Fabian Rafer vor, Kajkut war bereits geschlagen.

Die Strafe folgte nicht auf den Fuß, sondern es gelang doch noch die Führung. Hands vom ASV, den Elfmeter verwertet Toni Krijan. ASV-Trainer Wolfgang Thun-Hohenstein war mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden und wurde mit einer Ampelkarte auf die Tribüne verwiesen. Praktisch direkt nach dem Elfer wähnte sich Eberstein schon in der Kabine, der ASV kam postwendend zum Ausgleich nach einer Ecke zur kurzen Stange durch Martin Linder. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Turbulentes Finish lässt Wogen bei Eberstein hochgehen

Im zweiten Durchgang geschah einmal lange Zeit gar nichts und teilweise bekundeten die Zuschauer bereits ihren Unmut über die Leistung beider Teams. Sie mussten, zumindest aus Sicht der Eberstein-Fans dann noch über eine Achterbahn der Emotionen hinwegkommen.

In der letzten Viertelstunde nahm die Begegnung wieder fahrt auf, zunächst versemmelt André Wurzer eine 1000er-Chance verfehlt das leere Tor. Die Führung gelang einige Minuten später dann doch, nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen war Fabian Prieger zur Stelle (82.). Damit war der Kas aber nicht gegessen, denn Schiedsrichter Emanuel Kulterer entschied zum Entsetzen von Eberstein im Finish auf Elfmeter für den ASV. Aus Sicht der Gastgeber handelte es sich dabei um eine ganz übliche Zweikampfsituation zwischen Torhüter im 5er und Stürmer, die Kulterer da als Elfer wertete. Wie auch immer, der Referee blieb dabei, Patrick Schweizer ließ sich die Chance nicht nehmen. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich SV Dolomit Eberstein und Annabichler SV schließlich mit einem Remis.

Stimme zum Spiel

Roman Kerschhakl (Trainer Eberstein): „Ich bin normal kein Schiedsrichter-Basher, aber was Kulterer bei dem Elferpfiff eingefallen ist, muss man nicht verstehen. Zwei verlorene Punkte für uns.“



Stats

Drei Siege, fünf Remis und zwei Niederlagen hat SV Eberstein momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SV Dolomit Eberstein in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nur einmal gab sich Annabichler Sportverein bisher geschlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Annabichler SV deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist der Gast in diesem Ranking auf.

Mit diesem Unentschieden verpasste Annabichler Sportverein die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den fünften Platz.

Nächster Prüfstein für SV Eberstein ist TSV Grafenstein (Samstag, 16:00 Uhr). Annabichler SV misst sich am selben Tag mit SGA Sirnitz (14:00 Uhr).

Unterliga Ost: SV Dolomit Eberstein – Annabichler Sportverein, 2:2 (1:1)

92 Patrick Schweizer 2:2

82 Fabian Prieger 2:1

46 Martin Richard Linder 1:1

43 Toni Krijan 1:0